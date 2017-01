Eldőlt: Osváth Attila fél évre a Loki játékosa

A Vasas hivatalos honlapján jelentették be először, hogy az angyalföldi klub védője, Osváth Attila június 30-ig a Debrecenben folytatja kölcsönben, ezzel egyidejűleg egyéves szerződéshosszabbítást írt alá.

Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezető igazgatója a vasasfc.hu-nak elmondta: „A klubunk nem kért kölcsönadási díjat, inkább csak garanciát arra, hogy játékosunk folyamatos játéklehetőséget kapjon”.

Osváth ugyanitt nyilatkozott: „Nagyon köszönöm a Vasas vezetőinek, különösen Vancsa Miklósak a korrekt hozzáállást. Nagyon szerettem itt lenni, és jelzi az egyéves hosszabbítás is, hogy szeretnék még a Vasasban bizonyítani a jövőben. Fontos csapat számomra a Vasas, hiszen itt lettem NB I-es játékos. Ám most fejlődésem érdekében mindenképpen ez a legjobb megoldás – amit a klub vezetői is megértettek – ha kölcsönbe kerülök. Remélem, minél több játéklehetőséghez jutok a Debrecen együttesében és nyáron visszatérek a Vasashoz”.

A Loki ezalatt megvált az egyik itt lévő próbajátékostól, a kolumbiai Wilmar Jordán Giltől, ezért ő biztosan nem lesz a DVSC játékosa. A venezuelai-svájci kettős állampolgár, a középpályás Frank Feltscher viszont továbbra is a cívisvárosban készül.

