Elbocsátották az FBI-tól a Trump elnökké választásának megakadályozásáról levelező munkatársat

Strzok elbocsátását az ügyvédje, Aitan Goelman jelentette be, hozzátéve, hogy ügyfele munkaviszonyát David Bowdich, az FBI igazgató-helyettese még pénteken megszüntette.

A 48 éves Strzok vezető szerepet játszott Hillary Clinton volt külügyminiszter és a 2016-os elnökválasztás demokrata párti elnökjelöltje magánszerverről bonyolított hivatalos levelezéseinek vizsgálatában. Részt vett annak az FBI-álláspontnak a kidolgozásában is, amely azt javasolta, hogy a volt külügyminiszter ellen ne indítsanak bűnvádi eljárást azért, mert szigorúan titkos leveleit is gyakran nem hivatali úton, a védett számítógépes rendszeren keresztül, hanem magánszerverről bonyolította. Később részt vett a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkájában, amely azt hivatott feltárni, volt-e összejátszás Donald Trump kampánycsapatának munkatársai és orosz tisztségviselők között Donald Trump megválasztásának elősegítésére.

Robert Mueller azonban azonnal megvált tőle, amikor napvilágra kerültek Strzok okostelefonon írt üzenetei, amelyeket munkatársnőjéhez és szeretőjéhez, Lisa Page – szintén FBI-alkalmazotthoz – küldött még a 2016-os választási kampány idején. “Nem lesz elnök, ugye? Ugye?” – írta neki Lisa Page, mire Strzok azzal felelt: “nem, nem. Meg fogjuk akadályozni őt ebben”.

Mind Lisa Page, mind Peter Strzok kongresszusi meghallgatáson számolt be levelezésükről. Az FBI belső vizsgálatot is folytatott, melynek nyomán a cég etikai bizottsága azt javasolta, hogy az ügynököt minősítsék vissza és függesszék fel a munkavégzésből hatvan napra. Strzok ügyvédje hétfőn azzal érvelt: az elbocsátás súlyosabb büntetés annál, mint amit az FBI a belső vizsgálat után javasolt, és különben is, szerinte Strzok csak a szólás szabadságának alkotmányban biztosított jogával élt.

Donald Trump elnök Strzok elbocsátásának hírére azonnal Twitter-bejegyzéssel reagált. “Peter Strzok ügynököt éppen most rúgták ki az FBI-tól – végre. Az FBI és a DOJ (igazságügyi minisztérium) hamiskártyásainak listája egyre hosszabb és hosszabb” – írta Trump.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA