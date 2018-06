Eladnák a Lábasházat, kezdődik a nagyerdei strandfelújítás

A nagyerdei strand újjáépítése várhatóan augusztusban kezdődik, így a beruházás minden bizonnyal nem készül el a korábban tervezett jövő nyárra. A fürdőzők valószínűleg 2020 nyarán csobbanhatnak először ott – derült ki egyebek mellett a debreceni önkormányzat csütörtöki közgyűlésén.

Fotó: Matey István

A képviselők megszavazták, hogy augusztustól a fizetős parkolóhelyek közé tartozzon a Wesselényi utca szervizútja és a Nagy-Gál István utca. Jóváhagyták annak a szerződésnek a megkötését melynek jóvoltából a város pénzéből átépíthetik a Vámospércsi út és a Létai út kereszteződését.

A legnagyobb vitát a Csonkatemplomhoz közeli, a Piac utca 39. szám udvarának végében található úgynevezett Lábasház eladására vonatkozó előterjesztés váltotta ki. A két érdeklődő a (Rickl-házként is ismert) műemlék ingatlant turisztikai, idegenforgalmi célokra hasznosítaná. A vételár 85 millió forint plusz áfa lesz. Végül a polgármester azon javaslata kapta a legtöbb szavazatot, amely szerint a vásárlónak 24 hónapon belül fel kell újítania a házat. Ellenkező esetben a város él majd visszavásárlási jogával.

További részletek hamarosan.

OCs

Kiváló pedagógusok, ösztöndíjas tehetségek

A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjak adományozására, a Cívis Talentum ösztöndíjak, valamint a Békessy Béla sportösztöndíjak átadására került sor június 28-án, a debreceni közgyűlés üléséhez kapcsolódóan. Az elismeréseket Papp László polgármester adta át, s köszöntötte a díjazottakat.

Az 1997-ben alkotott, hatályos közgyűlési rendelet szerint Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó, értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. május 31-ei ülésén döntött arról, hogy Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díjban részesíti Duróné Mónus Róza Líviát, a Simonyi Úti Óvoda vezetőjét, Nemes Józsefet, a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárát, a Lautitia kórus karnagyát, valamint dr. Tóth László Tamásnét, a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziumának intézményvezetőjét.

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesülhet az a személy vagy közösség, akinek, vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló. Ebben az évben két személy és egy közösség részesül Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban: dr. Vántus Andrásné, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, Erdélyi Edit Tünde, a Görgey Utcai Óvoda vezetője, valamint a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának nevelőtestülete.

A Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma – az 1908-ban alapított „Mechwart” – mindig is Debrecen városának és környezetének elismert, népszerű középfokú intézménye volt, s ma is az. Elismert gazdasági vezetők, műszaki szakemberek, mérnökök, technikusok, informatikusok töltötték itt középiskolás éveiket. A mechwartos tanulók évről-évre ott sorakoznak az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek dobogóin, és eredményesen szerepelnek az EuroSkills és WorldSkills elnevezésű nemzetközi szakmai megmérettetéseken is. A Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma nevében a díj díszoklevelét dr. Barcsa Lajos intézményvezető vette át.

Városunk középiskolás diákjai számos nemzetközi versenyen öregbítik Debrecen hírnevét. A közgyűlés ezt a kiemelkedő teljesítményt elismerve 2016-ban Cívis Talentum ösztöndíjat alapított azzal a szándékkal, hogy a tehetséges tanulók további versenyekre való felkészülését anyagilag is támogassa.

Idén öt diák részesült a Cívis Talentum ösztöndíjban:

Elek Péter a Dóczy Gimnázium 11. évfolyamos diákja; Sajtos Gergő Zoltán, a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumának érettségiző diákja; Sass Boglárka, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 11. osztályos matematika-fizika tagozatos tanulója; Székely Mihály, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium hatosztályos matematika tagozatának tanulója 11. évfolyamon, Ugrin Bálint József, a Tóth Árpád Gimnázium 12. osztályos tanulója, emellett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara zongora tanszakának előkészítő évfolyamos hallgatója.

Békessy Béla sportösztöndíjban olyan, debreceni sportszervezetben versenyző, egyéni- vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos, felnőtt vagy legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló részesülhet, aki olimpián, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket ért el. Az idén harmadik alkalommal adományozott ösztöndíjat 7 sportoló kapja: Arany Attila Csaba triatlonista, Balázsi Panni karatéka, Göttlinger Dániel kerekesszékes vívó, Kozák Luca gátfutó, Mihály Kata vívó, Nagy Tímea ökölvívó, valamint Senánszky Petra uszonyos úszó. A díjazottak nevében dr. Vántus Andrásné mondta el gondolatait.

Fotó: Matey István

A díjazottakat ünnepi műsorral köszöntötték a Debrecen Város Közoktatásáért díjjal kitüntetett Boldogfalva Óvoda nagycsoportos óvodásai, a szintén Debrecen Város Közoktatásáért díjas Debreceni Dózsa György Általános Iskola versmondó diákjai – Málnási Miron és Balassa Kincső –, valamint a Lautitia Gyermekkórus.

– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA