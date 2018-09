Ékszerbakik – hogyan ne kövesd el őket!

Sokan elkövetik a hibát, hogy kinézik a tökéletesnek gondolt esküvői ékszert, majd meg is veszik úgy, hogy nincs kiválasztva a menyasszonyi ruha. Épp ezért hangsúlyozzuk, hogy a ruhához válasszunk ékszert és nem fordítva. Hiszen hiába álmodtuk meg a ruhát, nem biztos, hogy tetszik, jól áll, vagy megfizethető kategóriába esik. Éppen ezért haladjunk szépen sorban, nem szabad kapkodni!

Nagyon fontos, hogy ahogy az ékszerek együttes elnevezése kiegészítő, így tehát tartani is kell azt, hogy a nyakék kiegészítse a ruhát, ne pedig elnyomja. Az sem jó, hogy ha karácsonyfa érzetet kelt a menyasszony a sok csillogással. Éppen ezért ne feledjük, mindig legyen harmóniában egymással a ruha és az ékszerek.

A színek is fontosak lehetek egy esküvőnél, ezért nem baj, ha megjelennek a kiegészítőkben is. De ha mondjuk a kék-fehér kombinációt jelöltük ki fő irányvonalnak, akkor lehetőleg ne egy bordó nyakláncot válasszunk mellé, mert erősen el fog ütni egymástól.

Minden esetben a stílusodhoz válassz ruhát és ékszert. Hiába tetszik valami, hogyha nem érzed magad benne fesztelenül és felszabadultan. Ilyenkor nyugodtan hagyd ott. Nem mindent kell megvenni és viselni, azért, mert megtetszik. Nem pénztárcabarát és már régen rossz, ha nem tükrözi az egyéniségedet.

Ne keverd az ékszer típusokat. Tehát ha egyszer az arany mellett tetted le a voksodat, akkor maradjon az, ne variáljunk egy arany nyakéket egy ezüst karkötővel, ha pedig az ezüst a befutó, akkor ragaszkodjunk ahhoz. Evidensnek tűnik, hogy nem keverjük ezeket, de sokaknál látni, hogy egy ezüstözött nyaklánchoz egy arany, vagy színes arany fülbevalót választanak. Nem a legjobb megoldás.

Nem kötelező, hogy az összes ékszer egy szettbe tartozzon. Igaz, hogy kifinomult és elegáns hatást kelt, de itt is elég, ha a fő irányvonalak megegyeznek. Tehát, ha virág motívum van a diadémban, akkor az nem gond, hogyha megjelenik a nyakláncon vagy esetleg a fülbevalón is, tehát egy virágmintás nyaklánc és fülbevaló szettel egészítjük ki.

Tartsunk mértéket! Mint már említettük, nem szép a menyasszonyi karácsonyfa. Tehát nem kell túlzsúfolni magad. Vagyis, hogyha van egy gyönyörű nyakéked, ahhoz nem biztos, hogy szükséges kistáska, vagy fülbevaló. Fontos, hogy a csokorral is harmonizáljon a többi kiegészítő.

Nem egy utolsó szempont, hogy légy költséghatékony. Nem szégyen, ha nem az első boltban szerzünk be mindent, hanem igenis körülnézünk, hogy hátha valahol máshol jobb áron van. Valamint jobb, ha tudod, hogy az esküvő szóval megáldott dolgok, smink, cipő, ékszer, mind jóval magasabb áron kerülnek eladásra, mint egyszerűbb, hétköznapi társaik.

Végül pedig nyugodtan gondolhatunk arra, hogy olyan ékszert válasszunk, amit a későbbiekben is viselhetünk. Nem kötelező annak is a dobozban porosodnia, nyugodtan hordható a későbbeikben is. Ha segítségre van szükséged a választásban, akkor sem kell aggódnod, keresd fel bátran az Ékszerpalotát, nézz körül a weboldalon, vagy látogass el ékszerszalonukba az Andrássy úton, ahol a kollégák mindenben a rendelkezésedre állnak.

