EKF-találkozó: Újvidék minden segítséget megad Debrecennek

A szerbiai város 2021-ben lesz Európa Kulturális Fővárosa Temesvárral és egy görög várossal együtt.

Az egyeztetéseknek köszönhetően gazdasági, kulturális, sőt még a sportra is kiterjedő együttműködés indulhat el a két város között – olvasható a debreceni önkormányzat közleményében. A megbeszélésen részt vett Szrdan Kruzevics, Újvidék alpolgármestere, Dalibor Rozics kulturális főosztályvezető, Vuk Radulovics, az újvidéki Kulturális Főváros Programiroda külkapcsolati igazgatója is. A látogatás során megtekintették a város kulturális helyszíneit, így például a Matica Srpska Gallery-t, valamint a kulturális főváros fejlesztések projekthelyszíneit is.

