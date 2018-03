EKF 2023: még várják az értékelést

Eddig csak pályázott, február 15-e óta azonban versenyez Debrecen az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért. Az említett nap eredményhirdetését megelőzően Budapesten egy 12 fős nemzetközi bíráló bizottság előtt mutatta be a helyi programiroda egy éves munkájának eredményét. A hét hazai induló város közül három jutott a második fordulóba, megyeszékhelyünk mellett Győr és Veszprém. Az eseményen a zsűri konkrét visszajelzést nem adott, csupán a továbbjutók nevéről informálta a résztvevőket.

A hivatalos értékelést, mely feltárja a benyújtott anyag pozitívumait és hiányosságait is, e napokra ígérték, ám egyelőre még nem érkezett meg”

– tájékoztatott kérésünkre az EKF Iroda.

A várt levél fényében kell majd újragondolni, átalakítani a pályázatot, majd megint beadni, várhatóan novemberben. Bár a javaslatok határozzák meg a következő hónapok történéseit, és azoktól új lendületet vesz majd az eseménysor, a koordinálásért felelős csapat most sem ülhet tétlenül: a társadalmasítási terveken dolgoznak. Mint megkeresésünkre írták, a siker érdekében a társadalmi támogatottság elengedhetetlen – a városlakók visszajelzése eddig nagyon pozitív, hiszen egy augusztusi felmérés eredménye szerint több mint 80 százalékuk ismeri az EKF-projektet és támogatja is Debrecen indulását a rangos cím elnyeréséért. A jövőben ezért folytatódnak a népszerűsítési akciók, és azon események, amelyeken a helyiek elmondhatják véleményüket, megoszthatják ötleteiket. Kitelepülések, fórumok várhatók, híranyagokban, rádió- és tévéműsorokban és közösségi oldalakon igyekeznek minél több emberhez eljutni.

Rég megépült alapokon

A programirodától érdeklődtünk, hogy milyen előnyeit látják a cívisvárosnak a másik két döntőbe jutott megyeszékhellyel szemben. „Debrecen már egy meglévő kulturális infrastruktúra-hálózatban tudja elindítani az új programokat, hiszen 2010-ben nem nyert ugyan a város, de az akkor kitűzött fejlesztések – Kölcsey Központ, Modem, megújult Nagyerdei Szabadtéri Színpad – megvalósultak. Emellett a most tervezett programok szerves részét képezik Debrecen kulturális stratégiájának. Előny lehet az is, hogy a fenntarthatóság fontos szempont volt a pályázat megírásakor. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy a város regionális központi funkciója számos gyümölcsöző nemzetközi együttműködést hozhat – fogalmaztak.

Nyerünk! Ez nem kérdés

A projekt felelősei a nyilvános események alkalmával gyakran hangsúlyozzák, hogy bármi is legyen a végeredmény, a városlakók nyernek a pályázattal, annak részletei ugyanis a megméretéstől függetlenül is illeszkednek a település jövőképébe. Egy, a Debrecenre figyelmet irányító elismerést máris bezsebelt a projektiroda a pályázatnak köszönhetően. A Classmate Studio alkotta arculat ugyanis harmadik helyezett lett – 55 indulót számláló, színvonalas mezőnyben – a Highlights of Hungary versenyében, amely egy hazai kreatív projekteket szakmai alapon értékelő gyűjtés.

A szervezők maguk is igyekeznek minél több versenyt hirdetni, amely kapcsolódási pontot teremt a városban élők és az EKF-program között. Az aktuális a Debreceni Ajtók című fotópályázat, amelyre e hónap végéig várják az alkotásokat.

HABE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA