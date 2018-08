Ekcéma: cél a teljes gyógyulás

Az ekcémák egyik fajtája az atópiás dermati­tisz, amely hátterében leggyakrabban allergiás eredetű gyulladás áll. Ez a leggyakoribb bőrbetegségek egyike: mind Európában, mind hazánkban a 18 év alatti korosztály csaknem 20 százalékát érinti. A betegség jellemzően gyermekkorban kezdődik, de nemritkán felnőttkorban is megjelenhetnek a tünetek. A krónikus betegség sokszor 20 éves korra elmúlik, de az esetek nem elhanyagolható részében élethosszig tartó kezelést és rendszeres kontrollt igényelhet. Az orvostudomány számára így az egyik legizgalmasabb kihívás egy olyan terápia kifejlesztése, amely nemcsak tüneti enyhülést, hanem teljes gyógyulást hozhat a kellemetlen bőrbetegségben szenvedőknek.

Fotó: unideb.hu

– A legfőbb tünetek a hullámzó intenzitással jelentkező bőrszárazság és viszketés, mely érzést a betegek a bőr vakarásával igyekeznek enyhíteni, ezzel azonban roncsolhatják a bőr védelmi funkcióját, amelybe így allergének, mikrobák is bejuthatnak. Ez is szerepet játszik abban, hogy az elvakart sebek felülfertőződhetnek, illetve további gyulladások alakulhatnak ki, immunreakciók indulhatnak el. Mindemellett gyakran előfordulhat egyéb atópiás betegség is – mondta a hirek.unideb.hu-nak Gáspár Krisztián.

Egyedülálló kutatás

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszékének adjunktusa a szöveti átépülést vizsgálva 2013-ban igazolta, hogy az atópiás dermatitiszben az asztmához hasonló folyamatok mehetnek végbe. A jelenleg Szegedi Andrea tanszékvezető és Gáspár Krisztián irányításával zajló kutatások fókuszában egy, az atópiás dermatitiszben új terápiás módszer bőrre gyakorolt hatásának vizsgálata állt.

A kutatócsoport a szénanáthában és enyhe asztmában korábban már hatékonynak bizonyuló és oki terápiaként használt allergén specifikus immunterápia atópiás dermatitiszben történő alkalmazásának hatásait tanulmányozta. Az egyedülálló kutatás olyan betegek részvételével zajlott, akiknek a szénanáthájuk mellett atópiás bőrgyulladásuk is volt.

– Arra voltunk kíváncsiak, hogy az immunterápia, ami szénanátha kezelésére alkalmas, hogyan hat az ekcémára, milyen változásokat eredményezhet a bőr fizikai-kémiai védelmi funkciójában, emellett vizsgáltuk az immunulógiai hatások mechanizmusait is – fogalmazott az adjunktus.

A három éve indult kutatás eredményeit a közeljövőben publikálják a szakemberek, de a részeredményekről már több európai szakmai konferencián beszámoltak.

HBN

