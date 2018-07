Éjszakai járatok: megosztották a tesztüzem eddigi tapasztalatait

A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület és a DKV is úgy látja, van igény az éjszakai buszokra, hiszen a nyári tesztüzemben eddig mindegyik járaton voltak utasok. Előfordult, hogy egyedül utazott valaki, de akadt, hogy húszan is voltak a buszon. Az utasok jellemzően a belvárosból a külső városrészek felé közlekedtek.

Az utazók körülbelül 20 százaléka vette igénybe jeggyel a járatokat, a többi utas túlnyomó részben tanulóbérlettel, de volt olyan nap, amelyen díjmentes utazásra jogosító okmánnyal szálltak fel többségben az éjszakai járatokra. Az mindenképpen látszik, hogy az utazásra a legnagyobb igény az 1 és 2 óra közötti időszakban mutatkozik.

A DKV-nál úgy vélekednek, hogy a két hétvége utazásszámából még nem lehet hosszútávú következtetéseket levonni. Volt olyan járat, amelyen az első hét péntekjén és a második hét szombatján volt magasabb, 10 feletti az utasszám.

Két hétvége tapasztalata mutatja, hogy van igény ezekre a járatokra, ám újabbakra egyelőre nincs lehetőség. Ez derül ki a DKV-tól és a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesülettől (Derke) kapott válaszokból, amelyeket a Napló éjszakai buszjáratok közlekedésének tapasztalatai iránt érdeklődő kérdéseire válaszoltak.

A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület és a DKV is úgy látja, van igény az éjszakai buszokra, hiszen mindegyik járaton voltak utasok. Előfordult, hogy egyedül utazott valaki, de arra is adódott példa, hogy húszan is voltak a buszon. Az utasok jellemzően a belvárosból a külső városrészek felé közlekedtek.

Főként kora hajnalban

Az utazók körülbelül 20 százaléka vette igénybe jeggyel a járatokat, a többi utas túlnyomó részben tanuló bérlettel, de volt olyan nap, ahol díjmentes utazásra jogosító okmánnyal szálltak fel többségben az éjszakai járatokra.

A Derke az egyes járatok kihasználtságából még nem szeretne messzemenő következtetéseket levonni. Ehhez jelenleg kevés az adat, nem látják a tendenciákat, valamint a két hétvége napjainak (péntek és szombat) ugyanazon járatai között nagyobb eltérések is voltak.

Az viszont mindenképpen látszik, hogy az utazásra a legnagyobb igény az 1 és 2 óra közötti időszakban mutatkozik.

Többre számítanak

A DKV is úgy véli, hogy a két hétvége utazásszámából még nem lehet hosszútávú következtetéseket levonni. Volt olyan járat, amelyen az első hét péntekjén és a második hét szombatján volt magasabb, 10 feletti az utasszám.

Ahogy az utazóközönség megismeri a járatokat, a következő hétvégéken a Derke mindenképpen több utasra számít. A tesztidőszak kommunikációját aktívan folytatják a Campus Fesztivál után is. A fesztivált követő hétvége már a harmadik éjszakai buszjáratos hétvége lesz.

A DKV egyelőre nem tudja megmondani, hogy hányan veszik majd igénybe az éjszakai buszjáratokat. Arról, hogy a jövőben kell-e esetleg más irányokat is megcélozni, a Derke kifejtette, hogy a szervezési kötöttségek (a szolgálati járatok fix útvonala) miatt a kísérleti időszakban nem volt mód szélesebb területet lefedni éjszakai járatokkal. Az újabb területek bevonására vonatkozó igények már korábban is felvetődtek.

Pályázati forrásból

A hozzájuk érkezett észrevételeket figyelemmel kísérik, ezek alapján teszik majd meg a végleges éjszakai vonalhálózat kialakítására vonatkozó javaslatukat.

A tesztjelleggel elindított éjszakai járatok a már meglévő szolgálati járatok útvonalára és indulási idejeire épülnek”

– ezt már a DKV válaszolta az esetleges járatbővítés iránt érdeklődő kérdésünkre.

Majd azzal folytatta, hogy a Derke pályázati forrásból finanszírozza a közlekedtetésből eredő többletköltséget, úgymint a szolgálati járatokhoz képest az útvonal eltérést, a jegyellenőrök és a biztonsági őrök költségét.

Jelenleg a szolgálati járatok útvonalán kívül nem tudnak más vonalon közlekedtetni éjszakai járatot.

OCS, KZS

Ismét lesznek éjszakai járatok a Campus Fesztivál idején Debrecen - Több autóbusz terelőútvonalon halad a Campus ideje alatt. A Campus Fesztivál előkészületi munkálatai miatt és annak zavartalan lebonyolítása érdekében a szervezők július 16-án, azaz tegnap üzemkezdettől, július 22-én üzemzárásig lezárják a Nagyerdei körút Pallagi út és Ady Endre út köz... Tovább a cikkhez

Jól fogadták az utasok az éjszakai járatokat Debrecen - Többen kérik, hogy más irányokba is közlekedjenek az új járatok. Egyelőre szinte csak pozitív vélemények olvashatók a legnagyobb internetes közösségi oldalon azzal kapcsolatban, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén hosszú köröket teljesítő éjszakai buszok indultak Debrecenben. Ahogy koráb... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA