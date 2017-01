Éjjel sokfelé volt kemény fagy

Száraz hideg, frontmentes idővel folytatódott az idei január. A bőséges napsütés ellenére még mindig jócskán az évszakos átlag alatt maradt a hőmérséklet, éjjelente sokfelé keményen fagyott.

Száraz, hideg…

Január harmadik hetének időjárását egy távolodó mediterrán légörvény, s az azt északra húzódni nem engedő erős anticiklon együttese alakította. Ebben a helyzetben eleinte északkelet felől száraz, hideg léghullámok érkeztek a térségbe, majd csökkent a légáramlás ereje. Az egyre dominánsabb magas nyomású képződménynek köszönhetően erősen kiszáradt a levegő és kevés volt a felhő, a korábban kialakult 2-30 cm-es hóréteg felett jórészt a sugárzási viszonyok alakították a hőmérsékletet. Nappal fagypont körül állt be a maximum a sok napsütés hatására, az éjszakai órák erős kisugárzása következtében azonban hajnalra nagy területen süllyedt ismét -10°C alá a hőmérő higanyszála.

Takarjuk be

Főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar nyugati tájain voltak igen kemény fagyok, arrafelé több alkalommal is mértünk -15—-20 fok közötti minimumot. Keletebbre, ahol jóval vékonyabb a hótakaró és gyakrabban felhősödött be az ég, 1-3 zord – azaz -10 fok alatti minimum hőmérsékletű – napot jegyeztünk csak fel, míg Észak-Tiszántúl nyugati peremvidékein 4-5 is előfordult. A két méteres magasságban mért értékeknél szélcsendes éjszakákon jóval hidegebb is lehetett közvetlenül a hófelszínen, s ezt az extrém hideget az érzékenyebb kultúrnövényeink bizony megsínylik. Ahol mód van rá, a ház körüli füge, kivi, gránátalma töveket érdemes takarni oly módon, hogy a bokor fölé a kisugárzást akadályozó anyagot feszítünk vagy terítünk, illetve a kisméretű növényeket egyszerűen hóval vastagon betemetjük. A cél, hogya talaj hőjét a növény közelében tartsuk, azt ne engedjük a sugárzással távozni. A sokéves átlagnál 3-4 fokkal hidegebb időszakban a száraz légtömeg hatására csak kezdetben fordult elő jelentéktelen havazás, az is csupán Szatmár-Bereg keleti tájain. A felszínen azonban a korábbi 20-30 milliméter közötti csapadék még mindig ott tározódik hó, illetve jég formájában, hiszen még az eső, havaseső, ónos eső formájában hulló csapadék sem tudott mindenütt elszivárogni a fagyott talajban.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

