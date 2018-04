Együttműködik az egyetem és az E.ON

– Műszaki képzést nyújtó felsőoktatási intézményként a Debreceni Egyetemnek, azon belül is a Természettudományi és Technológiai Karnak egyik célja, hogy a környező iparvállalatok igényeinek kielégítésére minőségi gyakorlatorintált képzést biztosítson mérnökhallgatóinak. Ezzel tudjuk garantálni, hogy a hallgatóink versenyképes tudással és diplomával lépjenek ki a munkaerőpiacra – hangsúlyozta Kun Ferenc dékán az április 23-ai rendezvényen a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében, a Bem téren.

A Természettudományi és Technológiai Kar vezetője felidézte, hogy az elmúlt tíz évben kiterjedt kapcsolatrendszert építettek ki a villamosmérnök képzés fejlesztésére az ágazat szereplőivel: ma már mintegy 30 céggel működnek együtt, ebből kiemelkedik az E.ON. A cég a duális képzés mellett részt vesz a tantervi oktatásban is, valamint szakdolgozati témákat is kínál az érdeklődő hallgatóknak.

– A villamosenergetikai ipar egyik legfontosabb szereplőjeként az E.ON nagy számban alkalmaz az egyetemen végzett villamosmérnököket, másrészt felelős nagyvállalatként nemcsak profitálni akar az egyetemi mérnökképzésről, hanem szerepet is vállal benne – emelte ki Kun Ferenc.

A kari vezető szerint a Villamosenergetikai Kihelyezett Tanszék létrehozása újabb mérföldkő az együttműködésben, még szorosabb lesz a kapcsolat a vállalat és a kar között, a cég szakemberei a képzési programok kialakításában is részt vehetnek, ami jó alapot jelent a villamosenergetika szakirány, illetve a tervezett villamosmérnök mesterképzés elindításához.

A karon az elmúlt években folyamatosan emelkedett a villamosmérnök szakosok száma, tavaly 63, idén pedig már 88 új hallgatót vettek fel.

Haraszti Judit, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében kifejtette, hogy az energiavállalatnál 2015-ben kezdték új alapokra helyezni a villamosmérnök utánpótlásképzést.

– Hamar felismertük, hogy az a legfontosabb kérdés, mi mit tudunk tenni azért, hogy megfelelően képzett villamosmérnököket találjunk, hiszen az energetikai ipar hatalmas kihívások előtt áll, és óriási fejlődésen fog keresztülmenni a közeljövőben. Lényeges, hogy egyre innovatívabb megoldásokat és nyitott, inspiráló, ötletadó munkatársakat találjunk. Olyan megoldásokat alkalmazunk és keresünk folyamatosan, amiket 5-6 évvel ezelőtt még senki nem tudott elképzelni. Ma már egészen mást jelent villamosmérnöknek lenni, mint 5-10 évvel ezelőtt – magyarázta Haraszti Judit, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója. Hozzátéve, hogy a mindenre kiterjedő képzést és a komoly elköteleződést ma is megköveteli a szakma.

A vezérigazgató elmondta: magasan képzett, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket szeretnének munkatársaik között tudni.

– Annak érdekében, hogy a legjobbakkal dolgozhassunk együtt, szeretnénk a jövő szakembereinek már a képzésénél is jelen lenni, és hozzájárulni ahhoz, hogy képességeik kibontakoztatásához minden külső feltétel a rendelkezésükre álljon – tájékoztatott Haraszti Judit, megjegyezve, hogy a megfelelő gyakorlatorientált képzéshez korszerű eszközökre is szükség van, ezért támogatják ilyen formában is az intézményt.

Az ötmillió forint értékű eszközkészlet a villamosenergetika szakirány kialakításához nyújt majd nagy segítséget, valamint a képzésben résztvevő oktatók kutatási munkájuk során is felhasználják majd. A felajánlott berendezések a villamosgépek (transzformátorok, motorok, generátorok) vizsgálatát, mérését, illetve ezek kutatási tevékenységeinek elvégzését szolgálják.

