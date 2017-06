Együttműködik a GE-vel a Debreceni Egyetem

A közös kutatás és képzésfejlesztésről szóló szándéknyilatkozatot Debrecenben írták alá a felsőoktatási intézmény és a General Electric (GE) képviselői: Szilvássy Zoltán rektor, Joerg Bauer, a GE Magyarország elnöke, Bács Zoltán kancellár és Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke. Az egyezség összhangban van a Debreceni Egyetem kiemelt fókuszterülete, az egészségipar kapcsán megfogalmazott intézményi célokkal, valamint a DE műszaki képzésének megújítására vonatkozó stratégiával is.

– A most aláírt dokumentum a közös képzésfejlesztésről, valamint a digitális medicina, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a sportorvoslás területeit érintő közös kutatásokról szól. Ez egy kulcsfontosságú megállapodás, mivel olyan szakembereket kívánunk képezni, akik nemcsak a hazai, hanem a világpiacon is sikerrel tudnak megjelenni. Ezért támaszkodnunk kell azokra a vállalatokra, a műszaki-informatika azon piaci szereplőire, akik megfelelő nemzetközi gyakorlati tapasztalattal, tudományos minősítéssel és mérnökgarnitúrával tudják segíteni a mi képzéseinket – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor.

A Debreceni Egyetem mindazon célokban jelentős partnere lehet a vállalatnak, melyek a világ iparfejlesztését a jövőben meghatározzák: beleértve az oktatást, az energetikát és az egészségügyet. Lencsés Gergő, a GE Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a vállalatnak világszinten kell versenyképesnek lennie, hiszen a világ elektronjainak 40 százalékát a veresegyházi üzemünkben gyártott gépekkel állítják elő.

– A Roszatommal múlt héten Moszkvában megkötött megállapodás után a General Electric is kiemelt partner az intézmény képzésfejlesztésében és a digitális egészségügyi innovációkkal kapcsolatos törekvéseiben. A GE részéről az intézmény Műszaki-Informatikai Kabinetjébe delegált képviselőn keresztül hatékonyabban meg tudnak jelenni a nemzetközi piac igényei és elvárásai – tette hozzá Bács Zoltán kancellár.

Fotó: Matey István

– Egy ehhez hasonló jó ipari és technológiai együttműködésnek az egyik legfontosabb feladata az, hogy az egyetemről olyan fiatalok kerüljenek a piacra, akik képesek megfelelni a legújabb mérnöki kihívásoknak és merjenek vállalkozni. Ez a mérnökgeneráció lesz az, amely képes azt a szerkezeti átalakítást elvégezni, amely már jó ideje várat magára – emelte ki Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke.

Papp László, Debrecen város polgármestere a Debreceni Egyetem gazdaságfejlesztési tevékenységét és stratégiai partnerekkel való együttműködési rendszerét „repülőgép hajtóműhöz” hasonlította.

– Az egyetem most egy nagyon erős „hajtóművet” indít be a GE-vel, ami a város gazdasági jövője számára is rendkívül hasznos és meghatározó, mert ez újabb együttműködési lehetőségeket nyithat meg. Egy 125 éves múltra és óriási tudásra építő vállalatról van szó, amit ha fel tudunk tenni Debrecen térképére, akkor arra méltán lehetünk büszkék – összegezte a városvezető.

