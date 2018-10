Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és az InterTanker Zrt.

Mint ahogyan már beszámoltunk róla, az ITK Zrt. korszerű Oktatási, Fejlesztési Központ és Kísérleti Üzemét tavaly mutatták be, amely nemcsak az autóbuszok gyártásának helyszínéül szolgál, hanem megteremti a járműgyártással kapcsolatos duális képzés feltételeit is. Valamint termék- és gyártástechnológiai fejlesztésekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenységet is ellát. Mint azt Kossa György, az ITK elnök-vezérigazgatója kiemelte, filozófiájuk az, hogy szimbiózisban éljenek az egyetemmel, a szakképzőkkel. Elemi érdekük, hogy olyan kollégáik legyenek, akik meg tudnak felelni az elvárásaiknak, ezért a vállalat – projektfeladat segítségével – kiválasztott öt mérnökjelöltet.

A kihívások korában fontos a mérnökképzés

Pintér Ákos, a DE általános rektorhelyettese, valamint Kossa György elnök-vezérigazgató az egyetem és az Intertanker Kft. megállapodásának következő lépcsőfokaként a duális képzés beindítását, majd az InterTanker debreceni gyárában kihelyezett egyetemi tanszék működtetését jelölte meg. Évente 15-20 mérnökjelölt egyetemi hallgató vehet részt a képzéseiken a debreceni oktatási központjukban. Ennek beindításához öt mérnök hallgatót választottak ki (150 jelentkezőből), ők egymásra épülő feladatokat végeznek a cégnél, úgy mint üzemeltető, gyártástechnológus, járműfejlesztő és robotikai mérnök.

Fotó: Molnár Péter

Szabó Zsolt például önjáró alvázat tervez a robotika segítségével – tudni kell, hogy az alváz hegesztése ma még „emberi” munka. Az ösztöndíjasok előtt komoly életpálya-modellt vázoltak fel, nemcsak a szakdolgozatuk elkészítéséhez kapnak segítséget. Az autóbuszgyártásról érdeklődve megtudtuk, hogy tartanak az előkészületek, jövő év elején megkezdik a Mercedes típusú városi, alacsonypadlós csuklós autóbuszok végszerelését.

HBN

