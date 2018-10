Együttes erővel a szemét ellen a Debreceni Egyetemen

Szerdán tizedik alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága a Nagy Takarítást, melyre rengeteg diák és külsős ember jelentkezett. Előzetesen mintegy 270 hallgató regisztrált az eseményre.

A mostani szemétszedési akcióban a Kossuth Kollégiumok és a Főépület környékét és a Klinikák környezetét tisztítják meg a részt vevő önkéntesek. A szerdai esemény megnyitóján Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökhelyettese elmondta, hogy kettős jubileumot ünnepelhetnek, hiszen nem csak a program, de maga a bizottság létrejötte is csaknem tízéves.

– Nagyon fontos a mai fogyasztói társadalomban a környezettudatos életszemlélet kialakítása, melyet a bizottság segít. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, az önkéntesség szemléletformáló erejére, és arra, hogy élhetőbbé tehető a város zöldövezete.

Megtudtuk azt is, hogy a szemétszedési akcióhoz és a fák elültetéséhez tíz szervezet is csatlakozott, hogy segíthessen. Az esemény megnyitóján Berta Ákos fővédnök hozzátette, nagy megtiszteltetés, hogy a jégkorongcsapat és -szakosztály is egy ilyen rendezvényen részt vehet. – Remek dolog, hogy tehetünk azért, hogy jobb legyen a környezetünk. Még ha kis lépés is, sokat jelenthet nekünk és a jövő generációjának – mondta a fővédnök.

Az esemény résztvevői facsemetéket is ültettek az Országh László sétányon.

