Együtt a Méltóság Mezején

„A Naplóban különösen fontosnak tartom a helyi értékeket, eseményeket, cselekvő közösségi és társadalmi folyamatokat, programokat bemutató, kulturális kritikákat tartalmazó írásokat.” Ismerve Porkoláb Gyöngyi tevékenységeit, nem meglepő, hogy épp ezeket hangsúlyozta a megyei napilap kapcsán.

A Debreceni Kőr Dáma Egyesület elnöke, a Méltóság Mezeje program vezetője, a Debrecen EKF 2023 operatív igazgatója így folytatta: „Nagyon örültem annak, hogy a tíz éven át megyeszerte közel százezer embert megszólító gondoskodásra nevelésről szóló Méltóság Mezeje mentális szemléletformáló programunkat például a Naplóval folyamatosan támogató partnerségben tudtuk megvalósítani. A program jubileumi évében, tavaly márciusban ennek eredményeként megnyílhatott Debrecenben a végstádiumú daganatos betegek ellátására, elkísérésére a 20 fős Hospice és Palliatív Terápiás Osztály.

Porkoláb Gyöngyi az olvasási szokásairól is elárult néhány érdekességet: Mindig hátulról kezdem olvasni, aztán miután az elejére értem, elölről is végig rágom magam rajta. Az olvasás szeretetét, a mondandók mögötti tartalom értelmezését szüleim, tanáraim nevelték belém. Napjainkban is a kritikus és értő újságolvasás híve vagyok, így a hírek értelmezését is kellő figyelemmel, óvatossággal szemlélem. Ki ezért, ki azért veszi kézbe, „futja át” a Naplót, jómagam mindig találok benne valami érdekességet.

HBN

