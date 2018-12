Együnk finomakat, de ne hizlaljon

Halászlé, húsleves, töltött káposzta, disznótoros, sült- és rántott húsok, no meg sütemények sokfélesége – karácsonykor így van rendjén, hiszen a szeretet ünnepe a családról, barátokról szól. És ha összegyűltünk, akkor természetesen együnk finomakat. Ezzel nincs is probléma, a mennyiséggel viszont már lehet – vélekedik Dr. Soós Mihály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézetének adjunktusa, majd gyorsan le is szögezi, hogy ehetünk bármit, hiszen a boltok polcain önmagában nincs kifejezetten egészséges és egészségtelen élelmiszer, viszont a beviteli mennyiségre és a változatos étrendre mindenképpen figyeljünk oda.

Ételeink kiválasztásában az ízek a legfontosabbak, az egészségtudatosság messze emögött van.” Dr. Soós Mihály

Kis tányér, kevesebb étel

A családi, baráti összejövetelen mi döntünk, hogy miből és mennyit teszünk a tányérunkra, tehát itt leginkább önmagunkon kell uralkodnunk. Az azonban, hogy mekkora a tányér, már önmagában is egyfajta „fegyelmező eszköz” lehet. Hiszen a közösségből nem feltétlenül azzal akarunk kitűnni, hogy három csésze levest és öt tányérnyi másodikat eszünk meg, majd pedig desszertnek hat pohár pudingot. A svédasztalos fogadásokon a felkínált ételek sorrendje is befolyásolhatja a táplálkozásunkat. Ha elöl vannak a saláták, zöldségfélék, utána a köretek, majd a végén a feltétek, akkor egészen biztosan több saláta fogy, mintha fordítva lett volna az ételek sora. A gyümölcsfogyasztást lehet serkenteni a darabokra vágott, gerezdekre szedett gyümölcsök feltálalásával.

– Ételeink kiválasztásában az ízek a legfontosabbak, az egészségtudatosság messze emögött van. A gasztronómiában az élvezeti értéket követjük, ezt igyekszik kiszolgálni az élelmiszeripar is – jelenti ki Dr. Soós Mihály.

Tévhit alapján terjed

– Az emberek leginkább nem akarnak meghízni, kövérek lenni. Nálunk az egészségtudatos táplálkozás lényegében megegyezik a diétával. Az optimális testsúlyt el lehet érni a táplálkozás mennyiségi és tartalmi megreformálásával, illetve a több testmozgással. Ám jellemzően ebben a kérdésben az étrend változatlan marad. Ugyanakkor egy tévhit alapján erőteljesen terjed az úgynevezett mindenmentes élelmiszerek fogyasztása. Ugyanis sokan úgy vélik, ha a szervezetembe nem viszek be például cukrot, glutént, tejfehérjét, sót, vagy bármilyen, allergénnek mondott anyagot, akkor egészséges maradok. Ezt akár úgy is lefordíthatjuk, hogy mindent akarok enni, de ne legyen benne semmi. Egyébként léteznek ilyen élelmiszerek, ezeknek azonban nincs íze, ami sokak szerint előny, mert ők maguk olyan ízhatás keltőt, fűszert adnak hozzá, ami éppen akkor nekik tetszik. Akik így táplálkoznak, el is mondják, hogy tele a hasuk, nem éhesek, igaz, semmi kalória és tápanyag sincs a bevitt táplálékban, de legalább nem fognak meghízni. A „nincsen benne semmi”, de még a különböző mentes ételek, illetve a szénhidrát, só, cukor, zsír és más fontos anyagok csökkentésével készült táplálékok fogyasztása is veszélyt hordoz magában, hiszen a szervezetünknek sokféle ásványra, vitaminra van szüksége. Ha pedig ezek az élelemmel nem jutnak be, hiánybetegségek lépnek fel. Meggyőződésem, hogy ma Magyarországon lényegesen többen fogyasztanak rendszeresen valamilyen anyagtól mentes élelmiszert, mint ahogyan azt a társadalmunk egészségi állapota megkívánná.

– Kovács Zsolt –

