Egyszerű játékot várna el a tréner a DEAC-tól

A Gyergyói HK csapata lesz a DEAC vendége a Debreceni Jégcsarnokban pénteken 18 órától. A legegyszerűbb lenne „újoncrangadóról” beszélni, ami annyiban igaz, hogy mindkét együttes az első szezonját tölti az Erste Ligában. Nem szabad viszont elfeledkezni arról, hogy mind a debreceni, mind a gyergyói alakulat bőven el van látva harcedzett, rutinos játékosokkal – írja a cívisvárosi klub honlapja.

Tapasztalt játékosok

A gyergyószentmiklósi gárda rendszeres résztvevője volt a nem túl acélos román bajnokságnak, ez évben azonban úgy döntöttek, hogy szerencsét próbálnak a magyar bázisú ligában is. A gyergyói vezetés jól látta, hogy a helytálláshoz szükség van a csapat játékoskeretének megújítására, ennek megfelelően szétnéztek a játékospiacon, és be is vásároltak annak rendje és módja szerint. Ehhez képest mostanáig elég sokat botladoztak, tíz mérkőzést követőn mindössze 10 ponttal állnak, és már az új vezetőedzővel, a Trofimovot váltó Donikával is összehoztak egy hazai vereséget a Titánok ellen. Hétfőn viszont idegenben kapták el hosszabbításban a Csíkszeredát.

Úgy tűnik, hogy csapatként még nem képesek egyenletes teljesítményt produkálni, ha viszont jó napot fognak ki, akkor mindenkire komoly veszélyt jelenthetnek. A mieink kitűnő erőállapotban és jó formában vannak, nem kell félteni őket, ha koncentráltan, fegyelmezetten játszanak, és nem ajándékoznak emberelőnyös lehetőségeket az ellenfélnek.

A DEAC trénere, David Musial azt mondta, volt elég idejük, hogy felkészüljenek a pénteki derbire. – Tapasztalt játékosok alkotják a Gyergyó csapatát, és van egy nagyon jó kapusuk. De mi leszünk itthon. Sokat kell korcsolyáznunk és ütköznünk, valamint eredményesen kell támadnunk. Ha mindenki ott lesz fejben, egyszerűen és okosan játszik, akkor ezúttal is jó esélyünk van a győzelemre – vázolta elképzeléseit a cseh-német edző.

HBN

