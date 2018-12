Egységben az erő a fiatal uszonyosúszóknál

A Debreceni Búvárklub ifjoncai kiválóan szerepeltek, hiszen a szomszédos országok képviselői mellett az élmezőnybe tartozó orosz, francia és cseh ellenfelek között is magabiztosan versenyezve az összesített csapatverseny élén végeztek.

A 8 arany-, 8 ezüst-, és 8 bronzérmet szerző csapatból ketten is kiemelkedtek az egyéni futamok során is, hiszen a serdülőknél Lipők Larion, az ifjúságiaknál pedig Linzenbold Zsófia egyaránt 4-4 elsőséget szerzett, előbbi ráadásul a 200 méteres uszonyos gyorsúszásban egy „szakállas” országos csúcsot is jócskán megdöntött.

A debreceni uszonyosok idei utolsó megmérettetése a Rövidpályás Országos Bajnokság lesz, amit két hét múlva szintén Kecskeméten rendeznek meg – számolt be a Debreceni Búvárklub.

