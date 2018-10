Egyre vonzóbb a Baross Gábor Kollégium

Az épület részben pályázati, részben saját pénzből gazdálkodta ki a hatalmas fejlesztést. A hőszigetelésen és nyílászárócserén kívül a lakóterek megszépítése és eszközbeszerzés is része volt a korszerűsítésnek. A megnyitón Komolay Szabolcs alpolgármester úgy fogalmazott: a város a jövőben is minden segítséget megad majd a program folytatásához, hogy a diákok XXI. századi körülmények között élhessenek és tanulhassanak.

– A megyehatáron túl is vonzóvá kívánjuk tenni a debreceni szakképzést, ezért kulcsfontosságú az újabb kollégiumi helyek kialakítása és fejlesztése – mondta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum igazgatója pénteken, a Baross Gábor Kollégium felújításának ünnepélyes bemutatóján.

Fotó: Matey István

– Ebben az intézményben olyan gépipari és informatikai képzés folyik, amely a város kulcsfontosságú szakemberképzésének a tere. Az innen kikerülő diákokat a munkaerőpiacon tárt karokkal várják. Fontos, hogy méltó körülmények között tudjanak tanulni, és vonzóvá váljanak számukra a most felújított belső terek – fogalmazott a DSZC vezetője.

Komoly Szabolcs alpolgármester az ünnepségen elmondta: a városvezetés által kitűzött célok egyike az, hogy a jövőben 30 százalékkal növekedjen a középfokú oktatásban résztvevő diákok száma. Ez a növekedés a férőhelyek bővítését és korszerűsítését is megköveteli annak érdekében, hogy a szülők nyugodtan engedjék el otthonról a fiatalokat.

Fotó: Matey István

A rendezvényen Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra, a Debreceni Szakképzési Centrum gazdasági főigazgató-helyettese tájékoztatott a beruházás részleteiről. A rendelkezésre álló, csaknem 78 millió forintos pályázati összegből az épületben minden külső nyílászárót kicseréltek, a kollégium lapostetejének hő- és vízszigetelését is megoldották, valamint szigetelték a külső homlokzatot is. Az intézmény saját forrásból új bútorokkal, takarókkal, függönyökkel tette komfortosabbá a kollégiumi szobákat. A sportpálya rendezéséhez fűnyírótraktort szereztek be, és locsolórendszert is kiépítettek. Az új számítástechnikai eszközök beszerzésén kívül a Híd utcai hegesztőműhely, valamint a kollégium portája is megújult. A Debreceni Szakképzési Centrum tervezett beruházásai között szerepel a digitális alkotóműhely létrehozása, a vizes helyiségek, valamint az ivóvíz – és szennyvízhálózat felújítása is.

Borbély Zoltán, a kollégium igazgatója az intézmény népszerűségére hívta fel a figyelmet. A háromszintes épületben 156 diák elhelyezésére van lehetőség, és a beruházásnak köszönhetően olyannyira népszerű lett a kollégium, hogy másfél hét alatt minden férőhely gazdára talált, sokan pedig várólistára kerültek. Az igazgató úgy fogalmazott: nagyon szerencsés, hogy a kollégium lakóinak csaknem 100 százaléka a Debreceni Szakképzési Centrum tanulója.

