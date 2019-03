Egyre többen úsznak olimpiai szintet

Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja.

A legizgalmasabb versenyt női 400 méter gyorson láthatta a közönség. Az egy napja 800-on győztes Késely Ajna megszerezte második aranyát, hiszen szoros verseny legyőzte az ugyancsak olimpiai A szintet úszó Kapás Boglárkát. Hosszú Katinka csapott be harmadiknak, aki 200 méter vegyesen vigasztalódott. Késelyhez hasonlóan Milák Kristóf is megnyerte második egyéni aranyát Debrecenben, mivel csütörtökön 400 méter gyorson csapott elsőként a célba. A nap legjobb időeredménye Szabó Szebasztiánhoz fűződik, aki 22.99 másodperces országos csúccsal diadalmaskodott 50 méter pillangón.

Nagy a nyüzsgés

A menetrend miatt már reggeltől pezseg az élet a debreceni uszodában, nincs ez másként péntek délelőtt sem: a versenyzők, sportvezetőt, sportbírók barátságosan paroláznak, beszélgetnek egymással, de amint elrajtolnak a futamok érezhetően megnő a feszültség, onnantól kezdve már csak a futam létezik. Nagyon gyorsan pörögnek az események, alig kászálódnak ki a versenyzők a vízből, máris rajtkőre állnak a következő futam érdekeltjei.

Fotó: Kiss Annamarie

A délelőtti időkből nem mindig lehet kiindulni az esti döntőkkel kapcsolatban, ezt erősíti meg Bodor Richárd, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola úszó szakosztályának vezetője is, aki árgus szemmel figyeli a debreceni versenyzőket.

– Az első nap remek volt számunkra, hiszen rögtön egy első, második, harmadik és egy ötödik hellyel nyitottuk a bajnokságot. A mix-váltó és Gál Kincső szereplése külön öröm, utóbbinál kicsit segített az is, hogy a nagy nevek az első nap nem vállalják be a 800 gyorsot. Senánszky Petra megvédte tavalyi címét az 50 méteres női gyorsúszásban, ami fantasztikus, tekintettel arra, hogy az ő igazi közege az uszonyos úszás. Ebből is látszik, hogy micsoda sportolóról van szó, de természetesen ez ugyanúgy dicséri Kókai Dávid edzői munkáját is.

Erős mezőny

Holoda Péter, a DSC-SI versenyzője pénteken a 100 méteres férfi gyorsúszásban megnyerte a saját előfutamát, este pedig negyedik lett az A-döntőben.

– A reggeli előfutamban arra koncentráltam, hogy próbáljam összeszedni a vízfogásomat, mivel az 50-es hosszok nem igazán sikerültek. Az elmúlt években nagyon erős lett a 100 méteres magyar férfi gyorsúszás mezőnyében. A magyarok közül ebben a számban eddig csak Nándinak van meg a vb-szint, a másik kvóta még kiadó, biztos vagyok benne, hogy az esti döntőben 2-3 ember is megússza majd a limitet, kérdés kinek jön majd ki jobban a benyúlás – nyilatkozta még délelőtt Holoda.

MSZ

Úszó ob: eredmények és a szombati program

A pénteki bajnokok

4X100 m mix vegyes: 1.Győri Úszó Sportegyesület (Balog Gábor, Sebestyén Dalma, Szabó Szebasztián, Gyurinovics Fanni)

400 m férfi vegyes: 1. Verrasztó Dávid

400 m női vegyes: 1. Hosszú Katinka

200 m férfi mell A: 1. Kutasi Máté

200 m női mell A: 1. Békési Eszter

100 m férfi gyors A: 1. Németh Nándor

100 m női gyors A: 1. Jakabos Zsuzsanna

200 m férfi hát A: 1. Telegdy Ádám

200 m női hát A: 1. Burián Katalin

4X100 m férfi gyors A: 1. BVSC-Zugló (Bohus Richárd, Kozma Dominik, Bernek Péter, Németh Nándor)

4X100 m női gyors A: 1. Győri Úszó Sportegesület (Pózvai Kiara, Safrankó Sára, Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna)

A szombati program

Előfutamok

9 órától: 200 m férfi gyors, 200 m női gyors, 50 m férfi mell, 50 m női mell, 50 m férfi hát, 50 m női hát, 100 m férfi pillangó, 100 m női pillangó, 4X100 férfi vegyes, 4X100 női vegyes, 800 m férfi gyors, 1500 m női gyors

Döntők

17.30: 1500 m női gyors

17.48: 200 m férfi gyors A

17.51: 200 m férfi gyors B

17.56: 100 m női pillangó A

17.59: 100 m női pillangó B

18.02: 1500 m női gyors eh.

18.06: 200 m férfi gyors eh.

18.10: 50 m férfi mell A

18.12: 50 m férfi mell B

18.14: 50 m női mell A

18.16: 50 m női mell B

18.18: 100 m női pillangó eh.

18.22: 50 m férfi hát A

18.24: 50 m férfi hát B

18.26: 50 m női hát A

18.28: 50 m női hát B

18.30: 50 m férfi mell eh.

18.36: 50 m női mell eh.

18.40: 100 m férfi pillangó A

18.43: 100 m férfi pillangó B

18.46: 50 m férfi hát eh.

18.50: 50 m női hát eh.

18.54: 200 m női gyors A

18.58: 200 m női gyors B

19.02: 800 m férfi gyors

19.13: 100 m férfi pillangó eh.

19.17: 200 m női gyors eh.

19.21: 4X100 női vegyes

19.27: 4X100 férfi vegyes

19.33: 800 m férfi gyors eh.

19.37: 4X100 női vegyes eh.

19.41: 4X100 férfi vegyes eh.

Úszó ob - Négyen értek el olimpiai szintidőt férfi 400 méter vegyesen Debrecen - A legizgalmasabb és legszínvonalasabb versenyt a férfiak 400 méteres vegyesszáma hozta a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság pénteki napján, amelyen négyen is elérték az olimpiai szintidőt. Verrasztó Dávid és Bernek Péter végsőkig kiélezett küzdelmet folytatott az aranyéremé... Tovább a cikkhez

Úszó ob - Egy országos csúcs és öt olimpiai szintidő a csütörtöki döntőkben Debrecen - Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja. A legizgalmasabb versenyt női 400 méter gyorson láthatta a közönség. Az egy napja 800-on győztes Késely Ajnának ezúttal komolyabb kihívói akadtak a 200 méter pillangó... Tovább a cikkhez

Úszó ob – Az új generáció térhódítása Debrecen - Hosszú Katinka megszerezte 29. magyar bajnoki címét, Cseh László vb-szintet úszott csütörtökön. Volt, aki a bemelegítő medencében hangolt előfutamára, másokat éppen gyúrtak, de akadt, aki fejhallgatóval a fülén pörgette fel magát. Csütörtökön délelőtt is már nagyüzem volt a Debreceni S... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA