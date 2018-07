Egyre többen szorgalmazzák Angliában az abortusztabletta használatának lazítását

A BBC közszolgálati médium hírcsatornája kedden sugárzott oknyomozó riportot a témában. Kiderült, a hatóságok az elmúlt három évben több ezer adag ilyen készítményt foglaltak le. A Women on Web nevű, a nőket segítő szolgálat egyik munkatársa pedig elmondta, az elmúlt másfél évben több mint kétezren fordultak hozzá tablettát kérve.

Legtöbben közülük egyedülálló anyák voltak, akik nem tudtak klinikára vonulni, hogy bevegyék a pirulákat, mert nem volt, aki gondoskodjon a gyerekeikről. Mások egyszerűen azért kerülték meg a jogszabályi előírásokat, mert több száz kilométerre laknak a legközelebbi klinikától.

Walesben és Skóciában a közelmúltban enyhítették az abortusztabletták használatára vonatkozó előírásokat. A skóciai állami egészségügyi szolgálat szerint azóta tízből nyolc nő választja a szer otthoni alkalmazását, és nem nőtt a komplikációk aránya.

A terhesség ilyen módón való megszakítására a kilencedik hétig van lehetőség. Két tablettát kell bevenni 24-48 óra eltéréssel. Skóciában és Walesben az elsőt – amely blokkolja a terhesség megmaradásához szükséges hormon hatását – a klinikán, a másodikat – amely megnyitja a méhszájat és kiüríti a méh teljes tartalmát -, ha akarják, otthon. Angliában az előírások szerint mindkettőt klinikán, vagyis a nőknek vissza kell menniük.

A második szer azonban már akár fél óra elteltével hatni kezd, ami több nő esetében azzal járt, hogy a hazafelé úton kezdődött el a vetélés. A BBC interjúalanyai közül volt, akinél a taxiban vagy valamely tömegközlekedési eszközön, erős görcsökkel, vérzéssel, heveny rosszulléttel. E “megalázó és felesleges” esetek kiiktatására sürgetik egyre többen a szabályozás lazítását.

A szülész-nőgyógyász orvosok királyi társasága, parlamenti képviselők egy hozzávetőleg 50 fős csoportja és jogvédő szervezetek a napokban egybehangzóan felszólították a frissen hivatalba lépett Matt Hancock egészségügyi minisztert, hogy kezdeményezze a törvény módosítását, és teremtsen a walesivel és a skóciaival egyenlő körülményeket Angliában. Észak-Írországban csak rendkívüli esetekben engedélyezett a terhesség-megszakítás.

Egyes szakértők szerint a jelenlegi angliai szabályozás kockázatos, mert sokan inkább az interneten szerzik be a pirulákat, ami veszélyes lehet. A BBC emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az abortusztabletta otthoni alkalmazását ajánlja. Néhány klinika és kórház lehetővé teszi a nők számára Angliában, hogy egy napon vegyék be a két típusú pirulát, noha ez növeli a szövődmények kialakulásának veszélyét.

Abortuszellenes csoportok azt hangoztatják, hogy a tabletta otthoni alkalmazása triviálissá teszi a terhességmegszakítást, és testi és lelki sérüléseket okozhat a nőknek.

Angliában évente mintegy 180 ezer nőnek van abortusza az egészségügyi minisztérium adatai szerint. A terhességmegszakítás leggyakoribb módja a gyógyszeres abortusz.

Az Egyesült Királyságban az után kaptak lángra újra az abortusszal kapcsolatos viták, hogy a szomszédos Írországban májusban népszavazáson döntöttek a terhességmegszakítás liberalizálásáról.

– MTI –

