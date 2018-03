Egyre többen segítik a debreceni időseket

Az egyházak szerepvállalása mind nagyobb az idősgondozás területén, kiveszik részüket a nyugdíjasok ellátásában – hangsúlyozta Horovitz Tamás, a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségnek és Szervezetek Egyesület elnöke a „Feladatunk és kötelességünk az idősgondozásban” című konferencián a Debreceni Zsidó Hitközség Székházában. A szerdai tanácskozáson kifejtette, olyan életkörülményeket kell biztosítani az idősebb generációnak, amely megfelel a személyes igényeiknek.

Öregszik Debrecen lakossága

Dr. Bene Edit, Debrecen Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának vezetője elmondta, a cívisvárosban 2017-ben az állandó lakosság száma alig haladta meg a 204 ezret, amelyben az alacsony születésszám, és az elvándorlás is szerepet játszik, ráadásul a lakosság negyede ma már 60 év fölötti. Ez újabb feladat elé állítja mind a várost, mind az ellátórendszert, hiszen egyre több embert kell segíteni valamilyen szinten. Hozzátette, az idősügyi tanács is újraindul, így a város még többet tud majd tenni a nyugdíjasokért. Ma már önkénteseket is bevonnak az ellátásba, és folyamatosan figyelnek arra, hogy az idősek is jól érezzék magukat Debrecenben.

Másképpen élik meg

Az öregedés az élet egyik természetes szakasza, ám ezzel mindenki másképp birkózik meg – fejtette ki prof. dr. Gergely Judit egyetemi tanár, a Debreceni Akadémiai Bizottság Geriátriai és Gerontoszociológiai Bizottság tiszteletbeli elnöke. Elmondta: az öregedéssel együtt beszűkülnek az anyagi lehetőségek, több betegség alakulhat ki, illetve súlyos probléma a társ elvesztése. Ezeket jobban viselik azok, akik nem szigetelik el magukat, megtanulnak ezzel együtt élni. Az azonban megnehezíti a folyamatot, ha éreztetik az emberrel, hogy nincs rájuk szükség, valamint az, ha szégyellik a változásokat és túlzott igényeket támasztanak önmagukkal szemben.

