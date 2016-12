Egyre többen keresik a lakást jól tűrő nemes fenyőket

Egyre többen vásárolnak fenyőfát az ünnep előtt a „célegyenesbe” érve. Mi is felkerekedtünk, és feltettünk egy pár ezzel kapcsolatos fontos kérdést.

A jó formát, a kellemes illatot és az élénkzöld színt keresem.

Bodnár Jolán Mária

– Az árak nem emelkedtek tavalyhoz képest, a lucfenyő méterét most is kétezerért, az ezüstfenyő darabját 4500 forinttól, a Nord­mannt 6500 forinttól adjuk – ismertette Szabó Zsolt, a Burgundia utcai karácsonyfa-kereskedés eladója. Elmondta: a fákat Zala megyéből hozták. A kereslet átalakulóban van. Míg korábban leginkább a lucot vitték, most már a formásabb és tartósabb nemes fenyőkből is csaknem ugyanannyit adnak el.

Hogyan tároljuk?

– Azt szoktuk javasolni, hogy a fenyőt minél később, lehetőleg csak 24-én vigyék be a lakásba. Amíg lehet, hidegben, udvaron, erkélyen tárolják, de nem feltétlen kell vízbe tenni a gyökerét – ismertette Szabó Zsolt.

Műanyag vödörben növő, gyökeres luc-, ezüst-, valamint Nordmann-fenyőket is kínálnak, és a kereslet is elég nagy irántuk. A másfél-két méteres fákért darabonként 4500-5500 forintot kérnek. – Kiültetni tavasszal, a fagyok elmúltával lehet. Addig hozzá kell szoktatni a hideghez, vagyis néhány hétre, nem túl hideg garázsba, pincébe kell vinni – tudtuk meg.

Szemétbe a műanyaggal

– Korábban megvettük itt a karácsonyfát, de itt hagytuk megőrzésre, mert a panellakásban nincs erkély, és nem akarjuk, hogy karácsonyig lehulljon a levele. 8 ezer forintot fizettünk érte, de a gyerek miatt muszáj, hogy szép legyen – mondta a kereskedés kapujában az a fiatal nő, aki Orsi néven mutatkozott be és férjével, valamint iskolás korú kisfiukkal, Ákossal érkezett. A férj, Attila elárulta, hogy elsősorban azért választottak Nordmann-fenyőt, mert annak „igazi karácsonyfa formája van”. – Az is szempont volt, hogy az itteni árusok be is faragják a törzset a talpba, így nem kell vele nekem otthon bajlódnom, mint tavaly, késsel – tette hozzá. Orsi arról is beszélt, hogy eddig műanyag fenyőt állítottak, de kidobta a szemétbe, mert nem tetszett.

– Nem tudok fát venni, mert kicsi a lakásom, ezért csak két gallyat fogok választani. Azokat tervezem feldíszíteni. Sajnálom, mert gyönyörű fák kaphatók, de ez van. A régi nagy belmagasságú lakásban mindig a plafonig érő állt, de most csak ilyen lesz – mondta kissé szomorúan az idősebb korosztályhoz tartozó Bana Istvánné.

Nordmann északról

– Családi vállalkozásban áruljuk a fenyőfát, a szüleim több mint 20 éve ezzel foglalkoznak – ismertette a Kishegyesi út elején a bevásárlóközpont parkolójában található karácsonyfa kereskedésben a fiatal Lepeták Lizandra. Kiderült, hogy az ezüst- és a lucfenyőket Somogy megyéből, Csurgó környékéről, míg a Nordmann-fenyők nagy részét Dániából hozták. (Nálunk is megterem, csak arra szebbek.) Azt is megtudtuk, hogy Magyarországon belül azért Zalában és Somogyban termelik a legtöbb karácsonyfát, mert ott több eső esik, és a talaj összetétele is jobb nekik.

Náluk is a luc volt a legolcsóbb, 1500 forint métere. Az ezüstfenyő méteréért 2500 forintot, darabjáért 4000-5000 forintot kérnek. A Nordmann ugyan egyenként 5000 forint, mégis egyre többen keresik. Viszont jó fenyőillata csak a lucnak van.

Nehéz a választás

Egy középkorú pár hosszan válogatott az ottani fák között, majd végül nem vettek semmit. Miután távoztak, hozzájuk léptem. – Sok szépet láttam, de két-három helyen meg szoktam nézni, és utána döntök. Vásárláskor nem az ár az elsődleges szempont, a jó formát, a kellemes illatot és az élénkzöld színt keresem – mondta Bodnár Jolán Mária. Hozzátette: tavaly ezüstfenyőt vásároltak, de nem vált be, mivel panelban laknak, annak is erősen hullott a levele.

– Soha nem volt műanyag fenyőnk, és nem is lesz – jelentette ki határozottan. A férj egyetértett. Bodnár Balázs szerint a műanyag fenyőtől a hangulat is műanyaggá válik, a karácsonyhoz nélkülözhetetlen az élő fenyő – vélte.

