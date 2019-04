Egyre több mini kotrógépet fogunk látni az építkezések körül

A kotrógépek olyan földmunkagépeknek számítanak, melynek segítségével lényegében a talajt, vagy az egyéb törmeléket tudjuk elmozdítani, elhordani, elrakodni. Rengeteg kategóriája van, típusától, illetve méretétől függően. Mivel rendkívül sokoldalú gépről beszélünk, a talaj megmozgatásán kívül más munka elvégzésére is alkalmassá tehető.

A Kotrógépek egyik alfaja: A mini kotrók

A kotrógépek egyaránt alkalmasak magas, illetve mély építészet során is. Mivel igen sokoldalú gépről beszélünk nem csak a normál, hagyományos, de a mini változatát is egyre gyakrabban pillanthatjuk meg különböző építkezések során. Ezek a mini kotrógépek jóval kisebb mérettel rendelkeznek, ám ez nem a hátrányuk, inkább az előnyük, hiszen a kisebb méretnek köszönhetően sokkal könnyebben irányíthatóak, különböző szűk helyeken, kisebb területre is be tudunk velük férni.

Mini kotrógép vásárlása

Ha mini kotrógépek vásárlása előtt állunk, mindenképpen érdemes ebben az esetben is körültekintően eljárnunk. Használt építőipari gépek vásárlása egyáltalán nem rossz ötlet, hiszen ilyen esetben akár az eredeti ár töredékéért is meg tudjuk vásárolni az adott munkagépet. Érdemes lehet ellátogatni a mascus.hu portálra, mely szépen összegyűjti az összes építészeti gépet, eszközt, illetve alkatrészt is. A mini kotrógépek természetesen megtalálhatóak a kategóriákon belül, jelenleg több mint 57 000 hirdetést tudunk áttekinteni mini kotrógép csoporton belül.

A mascus.hu weboldal abban tér el, más portáltól, hogy ez összesen 38 nyelven elérhető, ennek köszönhetően nem csak Magyarországon történhet meg a hirdetés feladása, és a vétel, hanem a világ bármely táján.

Kis méretűk ellenére, hatalmas teljesítménnyel bírnak

Mini kotrógépek közül is több változat van, ezért a keresés alkalmával mindenképpen érdemes alaposan átolvasni az igen informatív adatlapot, melyet a hirdető tölt ki. Ilyenkor tekinthetjük meg a gépről készített, jó minőségű fényképeket is, hiszen ennek köszönhetően még inkább meg tudjuk nézni az adott gép állapotát. A mascus.hu egy rendkívül könnyen kezelhető portál, ennek köszönhetően keresés alatt lehetőségünk van külön régióra, országra leszűkíteni az adott hirdetéseket, ez pedig a választást, illetve ez a vásárlást is jelentősen meg tudja könnyíteni.

A mini kotrógépek kis méretük ellenére igen nagy teljesítménynyújtásra képesek, igen gazdaságosan kihasználhatóak legyen szó városi építkezésről, vagy külső terepről. Előnyük, hogy egyszerűen, és könnyedén mozgathatóak, és igen nagy erőkifejtésre alkalmas munkagépek. Változatos kiegészítőkkel vásárolhatjuk meg őket, így különböző feladatokra tudjuk őket hasznosítani. Sokoldalúságuk miatt a mini kotrók nem csak az egyszerűbb feladatok elvégzésére használható, hanem akár a speciális bontási, földmozgatási munkáknál is rendkívül hatékonyan bevethetőek.

– PR cikk –

