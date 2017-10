Egyre több hitelkártyához ajánlanak pénzvisszatérítési akciókat

Hitelkártya-használat során a bank a megkötött szerződésben meghatározott mértékű hitelkeretet nyújtja a fogyasztók részére. Tehát amikor a kártyabirtokos használja a kártyát, maximum a hitelkeret erejéig kölcsönt kap a banktól. Ez a kölcsön mindaddig kamatmentes, amíg minden hónapban, határidőn belül (általában 30-45 nap) a teljes összeg visszafizetésre kerül. Aki azonban kicsúszik a határidőből, súlyos árat fizethet. Hiszen a hitelkártya az egyik legmagasabb teljes hiteldíj mutatóval (35-40 százalék) rendelkező hiteltermék.

Ha 100 forinttal is…

A hitelkártya-szerződésekhez, a fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelek és az áruhitelek esetén (kivéve az alacsonyabb hitelplafon kategóriába tartozó gépjárműhitelt) a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt összegét. Ráadásul, ha csak 100 forinttal is elmarad a teljes összeg visszafizetésétől a fogyasztó, akkor is a teljes összegre kamatot kell fizetnie a visszafizetés időpontjáig. A hitelkártyákhoz egyéb költségek is kapcsolódhatnak, így a kártya kiállításának díja is igen eltérő mértékű a különböző pénzintézeteknél. Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy a hitelkártya konstrukciót nem a készpénzfelvételre találták ki.

HBN

