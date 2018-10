Egyre több a családos vendég Hajdúszoboszlón

A település az egyik legkeresettebb fürdőváros és utazási célpont Magyarországon. A nyári turisztikai szezon végeztével kérésünkre Máté Lajos, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke számolt be tapasztalatairól.

Növekedésben

A szakember azzal kezdte, hogy ennek az esztendőnek egyelőre csak a nyolcadik hónappal záródó időszak adatai állnak a rendelkezésre. A kereskedelmi szálláshelyeken, a fizetővendéglátásban év végén zárul a statisztikaleadási időszak. Teljes évet ezért csak február elején látnak.

Ugyanakkor a kereskedelmi szálláshelyek adatai alapján elmondható, hogy Hajdúszoboszlón a főszezont is beleértve mintegy 5 százalékkal több belföldi és 3 százalékkal több külföldi vendég jelent meg ebben az évben, mint tavaly. Ez 3,3 százalékos vendég­éjszaka-növekedést jelent, az összes vendéglétszám pedig csaknem 5 százalékos bővülésben van. Tekintve, hogy a fizetővendéglátásban majdnem 10 ezer hely van Szoboszlón, kereskedelmi szálláshelyen pedig kis híján 8 ezer, az arányok még változhatnak.

A Hajdúszoboszlóra érkező vendégek kétharmada belföldi, egyharmada külföldi. A német és a cseh beutazás szinten maradt. Nőtt az orosz, az ukrán és a román, csökkent a lengyel és szlovák vendég­érkezések száma. Lehet, ez a csökkenés a fizetővendéglátás adatainak ismeretében már nem lenne megállapítható – fogalmazott érdeklődésünkre Máté Lajos.

A nyár a tömegturizmusé

– A statisztikai adatokat boncolgatva kiderül, hogy a nyári turisztikai szezonban nőtt a családos vendégek száma, sok embert lehetett látni babakocsival, vagy kisgyerekekkel – folytatta a szakember. – Érzékelhetően javult a fizetőképes kereslet. Hajdúszoboszlóra nyáron főképp a tömegturizmus jellemző. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ide érkező vendégek egyre jobb fizetőképességűek, és egyre kevésbé kóborolnak az utcákon szálláshelyet keresve. Az okostelefonok világában népszerű az interneten történő előzetes szállásrendelés. Ez biztonságos a szállásadónak és vendégnek egyaránt.

Máté Lajos kitért arra is, hogy a tartózkodási idő továbbra is nagyon rövid, de ez nem csak Szoboszlóra jellemző. Európai trend, hogy egyre többen és egyre kevesebb időtartamra utaznak el.

Kiveszik a részüket

– Az idei szezon tapasztalatai alapján, mintha az árak elindultak volna fölfelé. A bérköltségek növekedése a turizmust jelentősen sújtja. Emiatt növelni kell az árakat, de talán azzal összefüggésben, hogy egyre fizetőképesebb kereslet érkezik, a szolgáltatások is javulnak – vélekedett Máté Lajos, aki beszélt arról is, hogy napjainkban mi lehet vonzó a vendégeknek. – Ebben a felgyorsult és élményközpontú világban a statikus élményígéretek már kevéssé hatásosak. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete ebből is kiveszi a részét, hiszen több éve már, hogy évente hat alkalommal gasztroturisztikai eseménnyel várjuk az ideérkező vendégeket. Ezeket elő- és utószezonban – tavasszal és ősszel – szervezzük. Részben azért, hogy szezonon kívül is találjunk olyan vonzerő-elemet és szolgáltatást, amiért Hajdúszoboszlót választják a turisták. Ezek a rendezvények mára szervesen beépültek a város turisztikai kínálatába.

