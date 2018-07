Egyre szebb már a Honvédtemető

Az egy éve kezdett munkák eredményeként többek között kicserélnek 2023 párnakövet, rendezik a parkot, a sétányt, felújítanak egy emlékoszlopot, és emlékműnek is kialakítanak helyet. A város azt tervezi, hogy – további 50 milliós támogatás révén – a Hősök Mauzóleumát is rendbe teteti. Ott megszüntetnék az épület beázását, majd a város katonai hagyományait, első világháborús szerepét bemutató, színvonalas kiállítást rendeznének be.

Fotó: Vass Attila

A Honvédtemető fái alatt 112 negyvennyolcas honvéd mellett 220 német katona nyugszik, valamint azok a magyar katonák, akik az első és második világháborúban a környéken vesztették életüket. Összesen 4500-an alusszák itt örök álmukat.

VA

Korszerűsítik a debreceni Honvédtemetőt Debrecen - Hosszú távon hadtörténeti múzeum létrehozását tervezi a debreceni polgármester. 209 millió forintot nyert el pályázaton a debreceni Honvédtemető felújítására Debrecen városa a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárával együttműködve – jelentette be a helyszínen Papp László, De... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA