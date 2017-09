Egyre jobban összeáll a cívisvárosi pólócsapat

HBZ Kupa néven megtartotta ilyenkor szokásos felkészülési tornáját a DVSE: a múlt hétvégén rendezett kétnapos erőpróbán a házigazda cívisvárosiak mellett a a Metalcom Szentes, a RacioNet Honvéd, valamint a VasasPlaket együttese mérkőzött meg a Debreceni Sportuszodában.

Komlósi Péter tanítványai mindhárom összecsapásukat megnyerték, ezzel pedig a kupát is elhódították. A szentesieket 11–10-re, a Vasast 14–13-ra, míg a Honvédot 12–9-re múlták felül.

Kemény meccsek

– Az augusztus végén, Szombathelyen rendezett felkészülési tornán még nem tudtuk azt a teljesítményt, amit szerettünk volna. Nagyon készültünk a hazai kupánkra, ami jól is sikerült. Úgy érzem, összeálltunk, az újak is megtalálták helyüket, ennek is köszönhető a sikerünk. Igaz, Fekete Gergő személyében egy hiányzónk még mindig volt, de a kapunkban immár Lévai Marci védett, ami stabilitást adott a csapatnak. Számítottunk rá, hogy ahogy tavaly, úgy idén is kemény mérkőzések várnak ránk, és így is lett– mondta el a Naplónak Szőke Szabolcs, a debreceniek átlövője.

Nagyon örülünk a sikernek, ez lendületet adhat a folytatásra.”

A DVSE szeptember 23-án és 24-én, vagyis szombaton és vasárnap a Magyar Kupa küzdelmeibe vág bele. Négy városban, négy csoport tizenhét együttese küzd a továbbjutásért. A hajdúságiak a C jelű kvartettbe kerültek, ellenfelük a BVSC, az OSC és a házigazda Honvéd lesz.

– A hétvégén ismét találkozunk a Honvéddal, azt hiszem, hasonló felfogásban játszanak majd, mint most. Szeretnénk megismételni a HBZ Kupán nyújtott produkciónkat, és továbbjutni a csoportból. A BVSC tavaly a hatodik helyen zárt, velük szemben sem lesz egyszerű, az OSC játékoskeretét pedig senkinek sem kell bemutatni, ellenük jó lenne egy szoros derbit játszani – fogalmazott a pólós, aki szerint ebben a bajnoki kiírásban jó esélyekkel indulnak a felsőházba kerülésért.

A HBZ Kupa gólkirálya 8 találattal a Vasas ifjú tehetsége, Burián Gergely lett, a legjobb kapusnak járó különdíjat a debreceni Lévai Márton hódította el, a legjobb játékosnak pedig a szintén cívisvárosi Lukas Durikot választották. A legjobb debreceni játékos, és egyben az Ifj. Horváth Lajos Emlékdíj büszke tulajdonosa Macsi Patrik lett.

HBN

