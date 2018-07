Egyre inkább utaznak a határainkon belül is

Két négynapos és egy háromnapos hosszú hétvége esett a második negyedévre, ami élénkítően hatott a belföldi turizmusra: a 13 százalékot is meghaladta a bővülés a második negyedévben tavalyhoz képest. A Szállás.hu által közvetített forgalom itthon 20 százalékkal gyarapodott a 2017-es év ugyanezen időszakához képest, a külföldre közvetített forgalom pedig 35 százalékkal nőtt – derül ki a portál friss elemzéséből.

„A bővülés nem csak forintban értendő: összesen 15,9 százalékkal több foglalást regisztráltunk április-június viszonylatban tavalyhoz képest” – mondta Keresztes Nóra, a Szállás.hu marketingmenedzsere. A második negyedév legtelítettebb napja április 28-a, szombat volt, ami a május elsejei négynapos hosszú hétvégére esett.

Jellemzően egy éjszakára

Továbbra is az egyéjszakás kikapcsolódások bizonyultak a legnépszerűbbnek, a foglalások 43 százalékát tették ki. Az üdülések harmada kétéjszakás, minden tizedik pedig hároméjszakás volt.

Még mindig az apartman (24 százalék), a vendégház (20 százalék) és a panzió (18,7 százalék) a legkeresettebb szállástípusok, a foglalások közel kétharmada szólt ezekbe. A portál adatai alapján a 4-5 csillagos hotel kategóriában 82 ezer forintot fizettek a vendégek egy-egy szálláshelyért.

Kedvezőbb áron az apartman

Ennél jóval olcsóbban megúszta, aki apartmanban, vendégházban vagy panzióban hajtotta álomra a fejét, ők 31 ezer forint alatti összeget fizettek. „Az átlagos foglalási érték az összesített adatok szerint egyébként 36 400 forint volt a vizsgált időszakban” – tette hozzá a szakember.

Ötből négy foglalás 50 ezer forint alatti volt, minden ötödik pedig 50 és 100 ezer forint közötti értéket képviselt. Csupán a foglalások alig 4 százalékáért fizettek 100 és 150 ezer forint között, és elenyésző volt az ennél is drágább üdülések aránya. „Előfordultak kirívó esetek is: a legolcsóbb foglalás 1800 forint volt, míg a legdrágább másfél milliónál is többe került” – árulta el Keresztes Nóra. Nagyjából minden ötödik foglalást SZÉP-kártyával rendeztek, szállásonként átlagosan 58 ezer forint értékben.

HBN

Budapest, Siófok és Eger volt a legnépszerűbb

A három legnépszerűbb úti cél a második negyedévben a főváros, Siófok és Eger voltak, de Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Szeged is a legkedveltebbek közé tartoztak. A top 10-es listára még Pécs, Gyula, Debrecen és Miskolctapolca fértek fel.

„A belföldi turizmus élénkítésére tavaly új szolgáltatást vezettünk be: a foglalásokhoz a környező látványosságokat is kiajánljuk kedvcsináló leírás és kedvezménykupon formájában. Ezek kapcsán elmondható, hogy az április-júniusi szezonban az egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Hévízi Tófürdő voltak a befutók” – nyilatkozta a marketinges szakember. Megyéink közül Pest, Somogy és Veszprém voltak a legvonzóbbak, a foglalások mintegy harmada valamelyikbe szólt. A külföldre indulók körében pedig Zakopane, Krakkó és Boroszló voltak a kedvencek.

Íme, ezek a legnépszerűbb hazai és külföldi úti célok a Szallas.hu szerint.

Top 10 belföldi úti cél

1. Budapest

2. Siófok

3. Eger

4. Hajdúszoboszló

5. Szeged

6. Balatonfüred

7. Gyula

8. Pécs

9. Debrecen

10. Hévíz

Top 10 külföldi úti cél

1. Zakopane

2. Krakkó

3. Boroszló

4. Szováta

5. Torockó

6. Crikvenica

7. Parajd

8. Kolozsvár

9. Zadar

10. Székelyudvarhely

Top 5 program a foglalók körében

1. Egri vár

2. Miskolctapolca Barlangfürdő

3. Hévízi Tófürdő

4. Zalakarosi Fürdő

5. Festetics-kastély

