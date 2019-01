Egylabdás mérkőzésen vertük a Kecskemétet

Daniel Amigo sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, helyét Bognár Kristóf vette át a kezdőcsapatban. Két hárompontossal indult a találkozó, Dramicanin távolijára Ivosev válaszolt szinte azonnal. A folytatásban alábbhagyott a kezdeti lendület, a Kecskemét igyekezett kontrollálni a játék sebességét, de a DEAC érezhetően felkészült erre, és egy 10-2-es rohanással a negyed derekára meglépett (13-5). A vendégek gyors időkérés után rendezték a sorokat, ám hiába zárkóztak három pontra, Boriszov vezérletével már kétszámjegyű vezetésre tettek szert a hazaiak (20-10). A játékrész hajrájára felgyorsultak az események, potyogtak a kosarak, de kilenc egységnyi így is megmaradt a debreceni fórból.

Nem telt el tíz másodperc a második negyedből, Boriszov máris két személyi hibát jegyzett, a hajdúságiak legjobbjának pihentetését pedig azonnal meglovagolta a KTE, két perc alatt egyre zárkóztak. Hiába kért időt Berényi Sándor, a vendégek tovább robogtak, és Dramicanin hármasával hosszú idő után újra átvették a vezetést (28-30). Dugat, majd Ivosev fújt ébresztőt egy nagyszerű védekezéssel, Bognár hármasával pedig újra hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Az különbség állandósult, Dugat nagyszerűen mozgatta társait, a hírös városiak stabil palánk alatti embereikre alapoztak, a félidő pedig igazságos döntetlennel zárult (46-46).

A fordulás után négy vendég ponttal indult a játék, de Bognár Kristóf egy közelivel és két büntetővel szempillantás alatt egyenlített. Mindkét oldalon kissé akadoztak a támadások, a negyed feléhez közeledve Manigat, majd Wittmann kavarta fel az állóvizet egy-egy hárompontossal (54-55). A KTE ébredt hamarabb, pontos dobásaikra alapozva minimális előnyre tettek szert, Molnár Márton zsákolása pedig már Berényi Sándornak is sok volt, ki is kérte egyperces szünetét (56-62). A folytatásban tovább növelték előnyüket a lila-fehérek, de a negyed végére sikerült szorítani védekezésén a DEAC-nak, és egy 7-0-s rohanással visszajöttek a mérkőzésbe (66-68).

A záró felvonás Karahozics pontjaival indult, de a hajdúságiak Ivosev és Boriszov révén tartották a lépést, sőt Dugat ziccerével az egyenlítés is összejött (72-72). Ivosev sportszerűtlen hibája után újra lendületet kapott a Kecskemét és Derasimovic vezérletével hattal meglépett. Manigat percei következtek, két támadáson belül öt pontot szerzett, Forray Gábor időt kért (77-78). Területvédekezésre váltott a KTE, de a kanadai hátvéd ezt is átdobta, így hosszú idő után átvette a vezetést a DEAC (80-78). Karahozics, majd Wittman talált be távolról, így az utolsó két percet kétpontos Kecskemét vezetéssel kezdhették a felek.

Boriszov egy perccel a vége előtt a legjobbkor szerezte meg első hárompontosát, két kiváló védekezés után pedig Ivosev maradt higgadt a büntetővonalon (87-84). Hat másodperc volt a végéig, amikor Wittmannal szabálytalankodtak hárompontos dobás közben, de a válogatott hátvéd megtette azt a szívességet, hogy kihagyta a másodikat, ráadásul az utolsó másodpercben Boriszov még értékesített egy középtávolit is. Ha nehezen is, de újra nyert hazai pályán a DEAC, így továbbra is tartják helyüket a tabella első felében.

DEAC – KTE-DUNA ASZFALT 89-86 (28–19, 18–27, 20–22, 23–18)

DEAC: DUGAT 13/3, MANIGAT 17/15, BORISZOV 21/3, Ivosev 18/6. BOGNÁR K. 14/3. Csere: Polyák 6/3, Omenaka, Velkey, Kósa. Edző: Berényi Sándor

KECSKEMÉT: Green 7, Wittmann 14/12, Dimics 7/3, DRAMICSANIN 18/12, KARAHODZSICS 11/3. Csere: MOLNÁR M. 11, DJERASZIMOVICS 15/6, Mészáros M. 3/3, Kucsera. Edző: Forray Gábor

Debrecen, 1100 néző. V: .Győrffy, Farkas G., Mészáros B.

Berényi Sándor: – A sérült Amigo hiányzott, főleg az első félidőben voltak lepattanó gondjaink a jól felkészített Kecskemét ellen. Közönségszórakoztató meccset játszottunk, amely az utolsó másodpercekben dőlt el. A szerencse most mellénk állt, de meg is küzdöttünk a sikerért.

Forray Gábor –A sorsunkat az pecsételte meg, hogy a hajrában rengeteg támadólepattanót engedtünk a Debrecennek, amely megérdemelten nyert. Megkérdezném, hogy a jövőben írásban jelezzük-e a csere szándékunkat, hiszen a hajrában a zsűri figyelmetlensége miatt Green nem tudott pályára lépni.

– deacbasket.hu –

