Egylabdás meccsen maradt alul a DEAC Jászberényben

Bár sokáig jól tartotta magát, végül hárompontos vereséget szenvedett a DEAC Jászberényben. Az első félidőben már tíz pontos hátrányban is voltak az Isaiah Armwood vezette debreceniek, ám fordulás után visszajöttek a mérkőzésbe, s végül csak egy egylabdás mérkőzésen maradtak alul – írja a Deacbasket.hu.

A Sopron fővárosi győzelmével mindkét együttes kényelmes helyzetbe került, a mérkőzés győztese már matematikailag is bebiztosíthatta jövő évi tagságát az első osztályban. Ennek megfelelően érezhetően felszabadult játékkal kezdtek a csapatok, nem sokat törődtek a védekezéssel, két perc után már 6-6-ot mutatott az eredményjelző.

Minkét fél igyekezett magasembereit foglalkoztatni, a centerharcból az Ismet Sejfics vezette Jászberényiek jöttek ki jobban, a negyed derekán Berényi Sándor időt is kért (12-6). A hajdúsági vezetőedző nem számíthatott a héten megsérült Dallas Lauderdalere és Ivan Lilovnak is akadtak problémái, ennek megfelelően szűkebb rotációval volt kénytelen dolgozni. A folytatásban a különbség állandósult, egyre több hiba csúszott a támadásokba, így nyolc pontos hazai vezetéssel zárult a játékrész.

A padról beszállva

Lilov végül a második tíz perc elején érkezett, de a bolgár sem tudta megváltani a világot, tartotta előnyét a jászsági együttes. Továbbra sem törték össze magukat védekezésben a játékosok, a vendéglátóknál Cseh György, a DEAC-tól pedig Bognár Kristóf került hamar faultproblémába. Lucsics közelijével először nőtt a differencia kétszámjegyűre (41-31), a cívisvárosi pontok közel felét pedig Isaiah Armwood szerezte, a többiek szokatlanul passzívak voltak. A félidő utolsó momentuma Velkey Jánoshoz fűződik, az utóbbi időben több extra teljesítményt szállító hátvéd triplájával 48-40-re módosult az eredmény.

A fordulás után egy teljesen más DEAC ment fel a pályára, két perc alatt gyakorlatilag eltűntették hátrányukat (49-48). Remon Nelson fújt ébresztőt társainak egy triplával, de a hajdúságiak továbbra is látótávolságon belül maradtak. Amerikai centere hiányában nem tudta úgy kontrollálni a palánk alatti területet a Berényi-csapat, hiányosságaikat agresszív védekezéssel pótolták. A negyed hajrájára aztán hosszú idő után a vezetést is átvették, Jahmal Jones ziccerével 60-61-el zárult a játékrész.

Ivan Lilov sokkal hatékonyabb volt a kispadról beszállva, mint a kezdőcsapat tagjaként, a bedobó triplájával meglépett a DEAC (62-67). Nem adta könnyen magát a JKSE, többször is felzárkóztak egy pontra, de a vezetést sokáig nem sikerült átvenniük. Már csak öt perc volt hátra, amikor Kerpel-Fronius Balázs talált be távolról, így hosszú idő után újra náluk volt az előny, a debreceni szakmai stáb időt is kért (72-70). Armwood egyenlített szinte azonnal, de az addig szinte semmit nem mutató Rakics hat pontjával újra megnyugodhatott a hazai publikum.

Az utolsó percekben mindkét csapat nagyot védekezett, a minimális jászsági fór pedig kitartott egészen a végjátékig. Húsz másodperccel a vége előtt Lilov dobott egy ziccert, így már csak kettő volt közte (80-78). Nelson büntetői után a bolgár egy hármast is bevágott, majd újra a büntetővonalra küldte ellenfelét, de Lucsics is higgadt maradt. Velkey János dobhatott kiszorított helyzetből az egyenlítésért, de kísérlete nem talált utat a gyűrűbe, így végül hazai győzelem született. Folytatás szerdán Sopronban.

– Szabó Dóra –

A tények

JP Auto-JKSE – DEAC 84-81 (23-15, 25-25, 12-21, 24-20)

JKSE: NELSON 16/6, Rakics 9/3, Wallace 8, LUCSICS 20/3, SEJFICS 17 cserék: Cseh 4, Kerpel-Fronius 8/6, Bazsó, Molnár -.

DEAC: Martinics 5, Jones 12/6, Velkey 8/6, Bognár 10/3, ARMWOOD 28/3 cserék: LILOV 16/12, Molnár 2, Lajsz -, Kósa -.

Berényi Sándor: Az első félidőben túlságosan puhák voltunk, így meglépett az ellenfelünk. A folytatásban sikerült ezen változtatnunk, és visszajöttünk a mérkőzésben. Egylabdás mérkőzés lett a vége, az ilyen meccsekhez sokszor szerencse is kell, ami ezúttal a Jászberény mellé állt. Megyünk tovább, szeretnénk Sopronban nyerni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA