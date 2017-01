Egykori Loki-kedvencekkel érkezik a Dunaújvárosi Kohász

A K&H női kézilabda liga soron következő fordulójában a DVSC-TVP a Dunaújvárosi Kohászt látja vendégül kedden 18 órától a Hódos Imre-sportcsarnokban. (A találkozót a Hajdú Online (www.haon.hu) és az M4 Sport élőben közvetíti.)

Újabb derbi

Igazi rangadónak lehetnek szemtanúi mindazok, akik kilátogatnak a meccsre, hiszen a két csapat egymás mögött helyezkedik el a tabellán, igaz, az újvárosiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak eddig a pontvadászatban. A találkozó egyik nagy kérdése, hogy a lokistákat mennyire viselte meg a legutóbbi fordulóban elszenvedett hazai vereség a Ferencváros ellen.

– Nem foglalkoztunk sokat a Fradi elleni bajnokival, még azon nyomban átbeszéltük a történteket, s levontuk a tanulságokat. A Ferencváros nagyon jól felkészült belőlünk, mindvégig teljes koncentrációval kézilabdáztak, s bizonyították, ők a második legjobb csapat hazánkban – árulta el a Naplónak Lajtos Nóra, a Loki kapusa.

Bizonyítási vágy

A DVSC-TVP–Ferencváros meccs második félidejében Karina Jezsikava térdérülést szenvedett. A fehérorosz válogatott játékos a múlt héten MR-vizsgálaton is részt vett, ennek alapos elemzése után kiderült, nem olyan nagy a baj, mint azt előzetesen sejteni lehetett. A klub honlapjának információja szerint a radiológus és rehabilitációs szakemberek véleménye alapján egy speciális kezelést követően, néhány hét kihagyás után visszatérhet a pályára a légiós.

– Természetesen nagyon sajnáljuk, hogy Karina kidőlt a sorból, ugyanis a leggólerősebb játékosunkat veszítettük el. Most kiderül, mit tud nélküle a csapat. De nézzük a másik oldalát a dolognak, így azok a csapattársak, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak, most bizonyíthatnak! – fogalmazott a nagyszerű hálóőr, aki kitért az aktuális riválisra is. – A kapus Oguntoye Viktóriára és a válogatott átlövőre, Kovács Annára épül a Dunaújváros játéka. Határozottan védekeznek, s a labdaszerzések után megpróbálnak gyors gólokat szerezni. Ebben kell megakadályoznunk őket! Igazi rangadó lesz a Hódosban, hazai közönség előtt mindenképpen jó játékkal akarunk előrukkolni. Bevallom, a rosszul sikerült Fradi-meccs miatt munkálkodik bennünk a bizonyítási vágy, meg akarjuk mutatni, sokkal többre vagyunk képesek, mint amit legutóbb produkáltunk. A győzelemhez mindenkinek bele kell adnia tudása legjavát, csakis akkor van reális esélyünk, ha mindenki odateszi magát – zárta mondandóját a Loki 74-es mezében védő kapus.

A mérkőzésnek különleges pikantériát ad, hogy az ellenfélnél vélhetően pályára lép Kudor Kitti és Karnik Szabina, akik az elmúlt szezonban még a DVSC-t erősítették.

Debrecen – A DVSC-TVP következő hazai mérkőzését kedden játssza a Dunaújvárosi KKA ellen. A január 24-én, 18 órakor kezdődő bajnokira már elővételben is lehet jegyet vásárolni, hétköznaponként 8-tól 18 óráig a Hódos Imre-sportcsarnok hátsó, személyzeti portáján – fogalmaz a Loki honlapja.

