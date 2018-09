Egykori és mai lokista kedvencek a zöld gyepen

Ahogyan az ország 22 stadionjában, a debreceniben is ünnepelhetjük a labdarúgást, pénteken kerül sor hazánkban először a Futball Éjszakájára – ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót szerdán.

Jótékony célra

Először a DVSC cégvezetője, Róka Géza beszélt többek között arról, hogy a szövetség által rendezett eseményre februárban kaptak felkérést a klubok, azzal a céllal, hogy más aspektusból is népszerűsítsék a focit. – Fontos megjegyezni, hogy a rendezvényre 500 forintos, illetve a gyerekek számára 100 forintos támogatói jegyet vagyunk kénytelenek kérni, melyet Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számára juttatunk el– fogalmazott a sportvezető.

Róka Géza, a DVSC cégvezetője | Fotó: Derencsényi István

Jeney Domokos marketingvezető dióhéjban elmondta a programot, mely öt órától kezdődik a stadionon kívül, az ott zajló X-box-bajnokság, a teqballtorna, illetve darts- és asztaltenisz-bemutató teljesen ingyenes lesz mindenki számára. Fél nyolckor a Wyrfarkas zenekar ad minikoncertet a stadionban, majd 8 órától a Mészáros Team–Tőzsér Team meccsre kerül sor, a mostani keret tagjainak főszereplésével. 21.15-től pedig a DVSC Öregfiúk csap össze az aradiakkal. A szünetben ismét játszik a Wyrfarkas, de lesz 11-es rúgóverseny és csapatfotózás a szurkolókkal, valamint dedikálás.

Lesz tétje

Az első mérkőzés kapcsán Mészáros Norbert tréfásan kijelentette, komolyan fogják venni a találkozót, és nagyszerű érzés lesz olyan nagy futballisták ellen szerepelniük, mint Tőzsér Dani. Utóbbi azt mondta, komoly tétje lesz a meccsnek, még pontosan nem találták ki, hogy mi, de a vesztes sokáig fogja emlegetni. A játékosok a Napló kérdésére elmondták, hogy a vezetőedző, Herczeg András döntötte el, a keret tagjai melyik gárdában szerepelnek majd.

Ingyen utazhatnak

Két funkcióban is jelen volt Dombi Tibor, aki az öregfiúk között is játszani fog, és a Wyrfarkasban is, ahol Sándor Tamással együtt muzsikál. – A második etapban már stoplisban fogok dobolni – szögezte le a bőrpüfölő.

Jelen volt Miklós István, a DKV Zrt. forgalmi igazgatója is, mégpedig abból az apropóból, hogy a Loki bajnoki meccseihez hasonlóan ezúttal is ingyen szállítják majd a jeggyel, illetve DVSC-bérlettel rendelkező utasokat, noha A Futball Éjszakájára utóbbi nem érvényes, csak az ingyen utazásra.

A Loki Szurkolók Szövetségének képviseletében Bobik Norbert elmondta, a szervezett csoportok is melléálltak a rendezvénynek, hiszen nekik is érdekük, hogy minél több drukkert nyerjen meg magának a DVSC.

Programok

A Futball Éjszakája, 2018. szeptember 7. péntek

10:00 – DVSC Shop nyitása – Egész nap 15%-os kedvezmény

17:00 – 21:00 – X-box bajnokság

Helyszín: Red&White

DVSC Esport játékosok közreműködésével

Résztvevők: 16 fő

Nevezés: a helyszínen

17:00 – 20:00 – Teqball torna

Helyszín: Red&White előtti tér

Résztvevők: 16 fő

Nevezés: a helyszínen

17:00 – 20:00 – Darts és Asztaltenisz bemutató

Helyszín: RED söröző

18:00 – 18:30 – Stadiontúra

Szervezett stadiontúra a DVSC Shop munkatársának vezetésével

19:00 – Kapunyitás

19:00 – Hivatalos csapatfotózás a „C” szektoroknál

19:30 – 20:00 – Wyrfarkas koncert

Az A4-es szektor előtti műfüvön.

20:00 – 21:15 DVSC Edzőmérkőzés

21:00 – Mérkőzés után: csapatfotó a szurkolókkal, dedikálás

(Az A4-es szektornál)

21:00 – 21:15 – 11-es rúgó verseny 10 fő részvételével

Nevezés a media@dvsc.hu e-mail címen.

Hirdetés a játékra: szerdán vagy csütörtökön a dvsc.hu-n

Nevezés a media@dvsc.hu e-mail címen.

Hirdetés a játékra: szerdán vagy csütörtökön a dvsc.hu-n

21:15 – Gálamérkőzés: DVSC Öregfiúk – Arad Öregfiúk

(2×25 perc)

