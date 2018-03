Egyetemi alapszakká fejlesztenék a könnyűzenei képzést

A hallgatók a Zeneművészeti Kar és a Kőbányai Zenei Stúdió tanáraitól sajátíthatják el a könnyűzene alapjait, egyéni hangszeres és zenekari órákon. Dob, basszusgitár, gitár, billentyűs hangszerek és énekképzések közül lehet választani. A hazánkban egyedülálló könnyűzenei kurzus jelenleg szabadon választható tantárgy az egyetemen.

A zene nyelve összeköt

– Kínai, nigériai, latin-amerikai diákunk is van, így nagyon érdekes azt látni, hallani, amikor például egy a magyar rocktörténet részét képező LGT-számot ők énekelnek magyarul. Természetesen angol nyelvű nagy klasszikusokat, például Tina Turnert is gyakran előadnak. A diákok május végén gálakoncerten mutatják majd be azt, amit tanultak – fogalmazott az eseményen dr. Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Karának dékánja.

Fotó: Matey István

Kiderült, az egyéni órákat hétfőn napközben tartják, este három teremben zenekari közös próbákra kerül sor. – A hallgatók lelkesen, „csillogó szemekkel” járnak ide. Akik nem akarták ezt igazán, már lemorzsolódtak, akik akarták, helyettük bekapcsolódtak. Így már fix gárdával rendelkezünk – ismertette a dékán.

Komoly hangszerekkel

A három szintes, szépen felújított, 500 négyzetméteres, egykori MDF-székház bejárása közben dr. Lakatos Péter elmondta: eddig 25-30 millió forintot költöttek hangszerekre. Profi zenészek tanácsait is figyelembe véve olyan eszközöket igyekeztek vásárolni, amelyek jazzhez, rockhoz és pophoz egyaránt megfelelnek.

Fotó: Matey István

Bár technikai berendezések tekintetében még bőven lesz fejleszteni való, jó minőségű demófelvételeket azért már tudnak készíteni.

Alapszakká fejlesztenék

Dr. Lakatos Péter arról is beszélt, hogy a könnyűzenei képzést a következő 2-3 évben egyetemi alapszakká fejlesztenék. Addig is 3-4 hangszigetelt termet zenekaroknak, próbateremnek kiadnának. Hosszabb távon pedig felsőfokú hangmérnökképzést is indítanának.

