Egyesült Államok Nagydíja – Hamilton nyert, világbajnok a Mercedes

A 32 éves Hamiltonnak ez volt az idei kilencedik, s pályafutása 62. futamgyőzelme, Austinban ötödször győzött, és ezzel a Mercedes az idei évben is világbajnok lett, sorozatban negyedszer.

A vasárnapi futamon Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája lett a harmadik.

A rajt előtti felvezető körre Usain Bolt hatszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter indította el a mezőnyt egy zöld zászlót lengetve.

A startot Hamilton és Vettel is remekül kapta el, de a Ferrari német pilótája egy hajszálnyival jobban reagált, s már az első kanyarban átvette a vezető pozíciót brit riválisától. Az első kör végén Vettel, Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes) volt az első három helyen száguldók sorrendje.

Hamilton aztán a hatodik körben megtámadta és meg is előzte Vettelt, majd két kör alatt csaknem kettő másodperces előnyt autózott ki ellenfelével szemben.

A kerékcseréket az élmezőnyben haladók közül Vettel kezdte meg a 17. körben, kettővel később Bottas, majd a huszadik körben Hamilton is a boxban járt. A kiállások után nem változott az állás, Hamilton éppen Vettel elé tért vissza a pályára.

A verseny a következő húsz körben kevés izgalmat hozott, csatákra és előzésekre inkább a középmezőnyben volt példa.

A 39. körben aztán Vettel másodszor is a boxban járt friss abroncsokért, a 42. körben pedig Räikkönen egy remek manőverrel megelőzte Bottast. Az 51. körben Vettel is utolérte Bottast, s meg is előzte, majd Räikkönent is lehagyta, így visszaért a második helyre.

Négy körrel a leintés előtt Hamilton, Vettel, Räikkönen volt a dobogósok sorrendje, Bottast pedig a remek versenyt teljesítő Max Verstappen (Red Bull) is megelőzte, így a holland a 16. helyről rajtolva ért fel a negyedik pozícióba.

Verstappen néhány kanyarral a leintés előtt ugyan elment Räikkönen mellett, de az előzés közben négy kerékkel elhagyta a pályát, ezért a versenybíróság szabálytalannak minősítette a manővert, s öt másodperces időbüntetéssel sújtotta a holland pilótát, aki így negyedik lett.

Az utolsó körökben már nem történt jelentős változás, Hamilton ezzel a sikerrel nagyon közel került a negyedik vb-címéhez, a Mercedes pedig megnyerte a trófeát a konstruktőrök versenyében.

A vb egy hét múlva Mexikóban folytatódik.

– MTI –

Egyesült Államok Nagydíja – Végeredmény, a vb-pontversenyek állása

A vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján)

Végeredmény, Egyesült Államok Nagydíja, Austin (56 kör, 308,405 km, a pontszerzők)

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:33:50.991 óra

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 10.143 másodperc hátrány

3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 15.779 mp h.

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 16.768 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 34.967 mp h.

6. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:30.980 perc h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1:32.944 p h.

8. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.

9. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.

10. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1 kör h.

pole pozíció: Hamilton, leggyorsabb kör: Vettel 1:37.766 perc, az 51. körben

A vb-pontversenyek állása 17 futam után (még 3 van hátra)

pilóták

1. Hamilton 331 pont

2. Vettel 265

3. Bottas 244

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 192

5. Räikkönen 160

6. Verstappen 126

7. Perez 86

8. Ocon 73

9. Sainz 54

10. Massa 36

11. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34

12. Lance Stroll (kanadai, Williams) 32

13. Romain Grosjean (francia, Haas) 28

14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15

15. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13

16. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 10

17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8

18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5

csapatok

1. Mercedes 540 pont – már világbajnok

2. Ferrari 395

3. Red Bull 303

4. Force India 147

5. Williams 66

6. Toro Rosso 52

7. Haas 43

8. Renault 42

9. McLaren 23

10. Sauber 5

VISSZA A KEZDŐOLDALRA