Egyenletes zsírégetést „okoz”

Az utóbbi időben egyre népszerűbbek az úgynevezett kardio edzések, melyek az izomtömeg növelése helyett az egyenletes zsírégetést eredményezik. Mit jelent a kardio mozgás és hogyan kell csinálni?

A kardio mozgás olyan gyakorlatokat foglal magába, amelyek növelik a pulzusszámot, nem mindegy azonban, hogy milyen intervallumot érünk el egy-egy mozgásfajtával. Ha hosszan tartó, egyenletes, gyenge, vagy csak közepesen megterhelő mozgást végzünk, a zsír égetésére mozgósítjuk a szervezetünket. Amennyiben dinamikus mozgást végzünk, mely rövid ideig tart, de megterheli a szervezetet, szálkásítás helyett az izmainkat növeljük. A hosszan tartó kardio mozgás a fogyás, szálkásítás egyik legnépszerűbb módszere, mellyel nemcsak látványos eredményt érünk el, de nagyon jó hatással van az egészségünkre is.

Milyen hatású?

Az ismétlődő, folyamatos mozgás hatására nemcsak a zsírégetés indul be, de a végtagok mozgásával a vér áramlása is fokozódik az egész testben. A véráramlás felgyorsulásával javul a szervezet anyagcseréje és gyorsabban képes megszabadulni a lerakódott méregtől is, valamint a zsíroktól. Nemcsak egészségileg, de lelkileg is jó hatással van ránk a mozgás, a felszabaduló endorfinok miatt érezzük úgy sportolás után, hogy boldogok vagyunk. Ne feledjük, hogy a kardio mozgás akkor éri el a hatását, ha a pulzusszámot tartósan közepes szinten tartjuk! A zsírt akkor kezdi el felhasználni a szervezetünk, ha a mozgáshoz szükséges energiát már az elraktározott zsírkészletből próbálja felhasználni.

Ehhez minimum 20-30 perc mozgás szükséges, addigra „melegszik” be a szervezetünk, ez után kezd el valóban „égetni”. A mozgás intenzitása akkor megfelelő, ha a pulzus folyamatosan emelkedett, de a légzés még egyenletes, nem kapkodó. Ideális kardio sport a kocogás, kerékpározás, úszás, evezés, taposógépezés, ugrókötelezés és a gyorsgyaloglás is. Ne feledjük, a mozgás nemcsak a testünk, de a lelkünk egészségéért is fontos! Akkor érjük el a sport valódi célját, ha valóban örömünket leljük a mozgásban. Keressük meg a nekünk való, ideális sportot! – javasolja a www.everydayme.

HBN

