Egyelőre vezérük nélkül játszik a DVSC

Mint arról korábban beszámoltunk, a MOL Vidi elleni, vasárnapi bajnoki mérkőzésen megsérült a DVSC csapatkapitánya, Tőzsér Dániel, akinek – ahogyan az a későbbi vizsgálatokon kiderült – beszakadt a combhajlítója. Az kedden vált biztossá, hogy a középpályás kihagyni kényszerül a következő, MTK elleni idegenbeli összecsapást, melyet szombaton 17 órától rendeznek meg Budapesten. A klub hivatalos honlapja szerint a labdarúgó bő egy hét múlva kontrollvizsgálatra megy, akkor derül majd ki pontosan, mikor léphet újra pályára. A dvsc.hu azt is megemlíti, hogy ugyanakkor Könyves Norbert teljesen felépült. Mint ismert, a támadó nem tudott a szakmai stáb rendelkezésére állni a székesfehérváriak elleni találkozón, de keddtől ismét a társaival együtt készülhet.

A bemelegítésnél érezte

Kifejezetten jól futballozott a székesfehérváriak ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésen a gárda rutinos labdarúgója, Tőzsér Dániel. A kapitány többször is jó labdákat adott társainak, önfeláldozóan szerelt, és kapura is sok veszélyes lövést küldött, azonban gólig ő sem jutott a debreceniek közül. Mint megtudtuk, a játékos már a bemelegítéskor sejtette, hogy valami nincs rendjén a combhajlítójában, de végigjátszotta a mérkőzést.

– A bemelegítéskor éreztem, mintha valami „elpukkant” volna hátul a combomban, de hogy pontosan mi a gond, csak a mérkőzés utáni vizsgálaton derült ki – nyilatkozta lapunknak Tőzsér. – Most egyelőre pihentetnem kell, a sérülést követően tíz nappal kell majd kontrollra mennem, akkor leszünk okosabbak – fogalmazott a válogatott labdarúgó, akivel felelevenítettük, hogy a Loki nem játszott semmivel sem rosszabbul a Vidinél a vasárnapi rangadón, ám mégis kikapott.

Rutintalanok még

– Ez van, amikor egy fiatal csikócsapat és egy rutinos, nagy tapasztalattal rendelkező gárda találkozik. Az utóbbi akkor is behúzza a meccset, ha rosszabbul teljesít, mint az ellenfele. Bízom benne, hogy ez később változni fog esetünkben, és az ilyen mérkőzéseket is meg tudjuk majd nyerni – mondta a középpályás, aki szerint a hullámzó teljesítmény oka is a kevesebb tapasztalat. – Ha egy futballistának kevés mérkőzés van a háta mögött, akkor könnyeben megesik, hogy nem nyújt egyenletes teljesítményt. Van még néhány találkozó az idényből, azon kell minél jobban teljesítenünk, és akkor nyugodt téli szünet vár ránk – mondta bizakodva a folytatást illetően Tőzsér.

A remélt jó sorozatot tehát szombaton kezdheti meg a DVSC: Feczkó Tamás gárdáját kellene legyőznie.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA