Egyelőre Varga Kevin érkezik vissza

Nem titok, hogy a Loki futballcsapata a roppant gyengére sikeredett őszi szezont követően a téli szünetben szeretne erősíteni keretén. Erről korábban a cégvezető, Róka Géza is nyilatkozott a hivatalos honlapon, mint akkor megtudtuk, tárgyalnak a vezetőedzővel, Leonel Pontessel, hogy kiket szeretnének, illetve tudnának Debrecenbe csábítani.

Vannak kiszemeltek

A klubvezető lapunknak most megerősítette, hogy zajlanak az egyeztetések a háttérben és természetesen vannak kiszemeltjei a cívisvárosiaknak, de konkrétumokról még korai lenne beszélni.

Információink szerint az is biztosra vehető, hogy az érkezők mellett távozókról is hamarosan beszámolhatunk, mint emlékezhetnek rá a Loki hívei, Ivan Bobko és Róbert Vittek már a tavalyi év végén el is hagyta a gárdát.

Egy érkező már biztosan lesz: amint azt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő elnöke, dr. Tiba István az NB II-es együttes honlapján elmondta, visszatér a DVSC-be a húszéves támadó, Varga Kevin.

Portugál tábor

A hajdúságiak január 10-én kezdik meg a felkészülést a tavaszi szezonra, a tervek szerint január 27. és február 8. között Portugáliában edzőtáboroznak majd, ahol részt vesznek egy tornán az Aalborg, az Aarhus, a Sahtar Donyeck, a Rijeka, az Örebro, a Djurgardens és a Jablonec társaságában.

