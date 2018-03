Egyek a horgászok, kirándulók vízi paradicsoma lehet

Miluczky Attila, a nagyközség polgármestere kifejtette, az emberek szívesen időznek a tó környékén. A halászok leginkább a nyári időszakban járnak ki a tóhoz, akkor napjában egy tucatnyi ember is várhatja, hogy kapása legyen. Hozzátette, van, aki hosszabb ideig is ott marad, ráadásul a környező településekről is szívesen járnak hozzájuk halászni. Emellett pihenésre és kikapcsolódásra is alkalmas a tópart, így a jövőben szeretnének még nagyobb hangsúlyt fektetni a többi fejlesztésük mellett magára a tóra is. Ráadásul ez az egyik legjobb turistacsalogató látványosságuk, így még nagyobb szükség lesz arra, hogy kielégítsék a látogatók igényeit.

