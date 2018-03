Egyedülálló összefogással emlékeznek meg a kereszténység legnagyobb ünnepéről

Az erről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy az esemény március 25-én, 16 órakor, a Csapó utcai sétálóövezetben barkaszenteléssel kezdődik. Ezután 6 helyszínen, stációnál lesznek megállók. Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész olvassa fel. Közreműködnek a Debreceni Zenede Pendely családjának tagjai, a Kuckó Művésztanya és a Ham Ko Ham. Az utóbbi együttesről kevesen tudják, hogy a Hajdúdorogi Főegyházmegye is támogatja őket, legutóbb pedig bekerültek a DAL 2018-as döntőjébe is.

– Debrecen számára az egyházak jelenléte nagyon fontos – jelentette ki ezután Papp László, Debrecen polgármestere. Arra biztatta a debrecenieket és a környéken élőket, hogy csatlakozzanak a menethez.

Virágvasárnap üzenete

A sajtótájékoztató folytatásában a résztvevő helyi keresztény egyházak képviselői kaptak szót.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke azt hangsúlyozta, hogy ez Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulását idézi.

Mi nemcsak együtt szeretnénk lenni, hanem megnyitjuk azt az ünnepi időszakot, amely rávezet bennünket a feltámadás ünnepére, húsvétra”

– fogalmazott.

– Ahogyan Jézus bevonult a szent városba, mi is bevonulunk Jézus életébe ezen az ünnepen. Azáltal, hogy végiggondoljuk Jézus szenvedésének állomásait, tulajdonképpen az ő szeretetének állomásait gondoljuk végig – vélte Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája arról beszélt, hogy az út során a résztvevők végigélhetik azt, amit Jézus is átélt. – Ez nemcsak közösségépítő megmozdulás, hanem hitébresztő is – állította.

Asztalos Richárd, a Debreceni Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze kiemelte, ezen alkalommal „nagyon éles képű tükörbe” nézhetünk bele. Ember és ember között kapcsolat keletkezik, az ember és az Isten között mélyülhet a hit, az együttműködés.

Megláthatjuk, mennyire egymásra vagyunk utalva”

– mondta.

A menet minden résztvevő számára felemelő, áldásos és szívet megerősítő lesz – hangsúlyozta Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettese. Hozzátette: a résztvevő egyházak, felekezetek vezetőit, tagjait összeköti Jézus Krisztus személye és keresztje. Úgy tekinthetünk egymásra, mint a testvérek.

Sipos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa elmondta: nekik idén április 1-jén lesz virágvasárnap és április 8-án húsvétvasárnap. Ennek ellenére ők is osztozni szeretnének a húsvét örömében. Arra emlékeztetett, hogy a húsvét előtti nagyszombaton, Jeruzsálemben, a szent sír templomában (ahol Jézust eltemették) az ortodox pátriárka imádságára az eloltott mécsesek meggyulladnak. A keletkező láng pedig nem éget.

OCs

