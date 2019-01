Egyazon munkahelyen dolgozni kedvesünkkel

Vannak párok, akik arra kényszerülnek, hogy közös légtérben dolgozzanak. Aminek persze van pozitív oldala is, többet találkoznak, élvezhetik egymás közelségét. Azonban nehezebb lehet a munkára koncentrálni, valamint a főnökök és a kollégák nem mindig toleránsak, irigyek is lehetnek a kapcsolatra. Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó szerint a közös munkahelyen számtalan támadás érheti a kapcsolatot, pletykáknak vannak kitéve. – Úgy vélem, hogy a nyilvános intimitást jobb mellőzni, viszont nincs szükség a másik végletre: egymást nem kell kerülni. A határok feltérképezéséhez először vegyük figyelembe a saját igényeinket és a kedvesünkét. Emellett fontos, hogy a munkahelyi szokásokhoz, elvárásokhoz is igazodjunk – mondta.

Kivételezésnek tűnhet

A szakértő szerint egy kapcsolatban a felek jó esetben egyenlőek, és közös megegyezésre törekednek, viszont a munkahelyi alá-fölé rendeltségi viszony beárnyékolhatja a kapcsolatot. – A munkahelyen a magasabb beosztású fél szava a mérvadó, ez akár okozhat vitákat a kapcsolatban. Érzékeny pont még, ha a főnök bármiben kedvez a beosztottjaként dolgozó partnerének. Ez a többiek szemében kivételezésnek tűnhet, és feszültséget kelthet. Főnök–beosztott kapcsolatnál biztosan lehet számítani olyan pletykákra, hogy a főnök visszaél a helyzetével, illetve hogy a beosztott az előnyökre pályázik – tette hozzá.

