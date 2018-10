Egy véradás három életet menthet

Ma még mindig nincs olyan anyag, amivel a vért helyettesíteni lehetne, ezért a véradás nélkülözhetetlen a kórházban fekvő betegek számára. A közeljövőben két hosszú hétvége előtt állunk, ilyenkor kiemelten fontos, hogy minél többen jöjjenek el vért adni – mondta el érdeklődésünkre Szatmári Margit, a Magyar Vöröskereszt megyei véradásszervező koordinátora, utalva az október 23-i és november 1-jei ünnepi időszakra.

Hangsúlyozta, a beteg­ellátáshoz szükséges vérmennyiség biztosításához elengedhetetlen, hogy a két hosszú hétvége előtt és után minél többen nyújtsák segítő karjukat. – Ma már ott tart a tudomány, hogy a levett vért a feldolgozáskor három alkotóelemre bontják, ezzel egy véradó három életet menthet meg: a betegek ugyanis csak azt az összetevőt kapják meg, amire szükségük van – mondta. Hozzátette: a vér­adás a donor egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező szűrővizsgálatok egyrészt kiterjednek a vércsoport meghatározására, továbbá a HIV, a hepatitis-B, a hepatitis-C, illetve a szifilisz kimutatására is. Ráadásul a véradást követően a véradók többsége arról számol be, hogy sokkal frissebbnek érzi magát.

Ne éhgyomorral!

– Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a véradók ne éhgyomorral jöjjenek. Mindenki napszaknak megfelelően, bőségesen étkezzen, és fogyasszon mellette sok folyadékot is – fogalmazott a szakember.

Elmondta, kizáró ok lehet többek között az antidepresszánsok, vérhígítók és pajzsmirigybetegségekre szedett gyógyszerek, ám a véradást mindig megelőzi egy önkizáró nyilatkozat kitöltése, valamint egy orvosi vizsgálat is, így kellő időben fény derül arra, ki alkalmas donornak, és ki nem. Az adatfelvételhez lakcímkártyára, személyi igazolványra és a tajkártyára van szükség.

Maga a véradás mindössze öt-tíz percet vesz igénybe, melynek alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek le, vagyis egy egységet. Ezt követően még mintegy tíz percet kell a donornak pihenni, tehát az egész folyamat nagyjából fél óra alatt elvégezhető.

Megbecsülik a véradókat

Kifejtette, míg két éve Hajdú-Biharban heti 450 egység vért határoztak meg célként, addig tavaly már lejjebb kellett vinniük ezt a számot, jelenleg heti 350–400 egység vér számít reális „elvárásnak”. Arról, hogy a megyében összesen hány véradó van, nem tudott pontos számot mondani, hiszen ez napról napra változik. Ráadásul vannak, akik többször is adnak vért egy évben.

A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a donormegbecsülést kiemelt fontosságúnak tartja, ezért amennyiben lehetőség van rá, a véradókat apró ajándékkal lepik meg, illetve a jubiláló véradókat ünnepségeken köszöntik oklevéllel és ajándékkal.

– Nagyon fontosak számunkra a véradóink, akiket megbecsülünk, hiszen a Vöröskereszt feladata az egyenletes és folyamatos vérellátás biztosítása. Éppen ezért szervezünk véradásokat megyeszerte, ahol ugyanúgy lehet irányítottan is vért adni. Nem ritka, hogy egy nap akár három-négy helyszínen is jelen vagyunk. Nem mindig könnyű, ugyanis a nyári időszak és a hosszú hétvégék mindig nagy kihívást jelentenek – mondta a véradás-szervező koordinátor.

Bevonni a fiatalokat is

Szatmári Margit beszélt arról is, hogy fontos cél a fiatalok bevonása is a véradás folyamatába, igaz, őket kicsit nehezebb megszólítani. Szerencsére azonban vannak olyanok, akik szüleik példáját látva szintén a véradás mellett döntenek, valamint jellemzően többen adnak vért azok, akiknek a környezetében beteg ember él.

Közelgő véradások a megyében

Október 24-én, szerdán a debreceni Vérellátó Állomáson, a tetétleni Szivárvány Idősek Klubjában, az újlétai Közösségi Házban, a hajdúnánási Ifjúsági Házban és a nyírmártonfalvai Művelődési Házban várják a véradókat a Magyar Vöröskereszt munkatársai. Október 25-én, csütörtökön pedig a debreceni Vérellátó Állomáson és a berettyóújfalui BSZC Eötvös József Szakképző Intézetben lesz lehetőség segíteni.

A véradások pontos helyszíneiről és időpontjairól a www.veradas.hu oldalon tájékozódhatnak, továbbá erről a portálról le lehet tölteni egy mobilapplikációt is, mely szintén a meghirdetett véradásokról nyújt naprakész információkat.

– Vass Kata –

Sokak választják a plazmaadást

– Hajdú-Bihar megyében az utóbbi másfél évben csökkent a véradói aktivitás, mely összefüggésben áll a plazmaferezises állomások létrejöttével. Csak az elmúlt évben az egy meglévő központ mellé még négy új plazmaferezis-állomás nyílt Debrecenben, ezek nagyon sok donort elvonnak a véradástól. Attól tartok, sokan nincsenek tisztában a túlzásba vitt plazmaadás veszélyével, ráadásul a plazmaadók közül nem mindeni tudja, hogy ez a folyamat nem a betegellátást szolgálja, hanem elsősorban gyógyszeralapanyag – mondta Szatmári Margit, aki ugyanakkor elismeri a fontosságát a plazmaferezisnek is.

