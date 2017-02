Egy „testcsellel” elhúzott a portugál szélső

– Az elmúlt napokban éreztük, hogy a labdarúgó részéről időhúzás történik az ügyben. Sajnos, mint utóbb kiderült, a játékos egy másik klubbal is tárgyalt, és alá is írt hozzájuk – az ügynöke tudta nélkül. Diogo Viana jelenleg is Algarvéban tartózkodik, ahol együttesünk edzőtáborozik. Ide korábbi állomáshelyéről, Szófiából is már a klubunkkal történt megegyezés alapján utazott el. Éjszaka tudtam meg az ügynökétől, hogy nem nálunk, hanem a Belenenses együttesében folytatja pályafutását. Hazájában lényegesen több pénzt keres majd, mint amit mi tudtunk ajánlani, holott az övé lett volna a legmagasabb fizetés a klubnál. Döntő volt nála, hogy otthon játszhat Portugáliában. Sportszerűtlen volt a játékos részéről, hisz már a bolgár csapatával is megállapodtunk. A kialakult helyzet jól mutatja, helyes klubunknak az a gyakorlata, hogy folyamatban lévő átigazolási ügyekről csak akkor adunk információt, amikor a végére érünk, és tényszerűen lezárjuk az adminisztratív folyamatokat is. Az átigazolási piacnak megvan az a sajátossága, hogy minden egyes folyamatban lévő tranzakció az utolsó pillanatig hordozhat magában kockázatokat.

Debrecen – A 26 éves, sokszoros portugál utánpótlás-válogatott szélső korábban már dolgozott Pontessel.

