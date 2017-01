Egy szép tavasz reményében utaztak el

Tizenkét napot tölt Portugáliában a DVSC futballcsapata, amely pénteken délben indult útnak a Nagyerdei Stadiontól. A carvoeirói edzőtáborba huszonöt játékos utazott el, előbb Budapestre buszoztak a piros-fehérek, ahonnan 17 órakor repül el a gépük Lisszabonba. A keretben néhány fiatal játékos is helyet kapott – a kapus Kovács Péter, a középpályás Kóródi Nándor és a csatár Bíró Péter –, azonban a próbajátékon lévő venezuelai válogatott, Frank Feltscher nem tartott a Lokival, ő vélhetően már nem lesz a hajdúságiak futballistája. Ugyancsak kihagyja a tábort a sérült, illetve beteg Völgyi Dániel, Bereczki Dániel, Csősz Richárd és Horváth Zsolt.

A portugál szélső, Diogo Viana Spanyolországban esett át az orvosi vizsgálatokon, szombaton csatlakozik a többiekhez és hamarosan aláírhatja szerződését.

– Várom a tábort, mert jól fog esni kimozdulni ebből az extra hidegből – mondta a Naplónak Ferenczi János, a DVSC ballábas labdarúgója. – Viszont hosszú lesz a két hét a családtól távol, hiányozni fognak. A felkészülést nagyon komolyan vesszük, szeretnénk a legjobb állapotba kerülni a tavaszi rajtra. Eddig Törökországba jártunk évekig, azt a helyet már jól ismertük, és nagyon sok magyar csapat táborozott kint velünk egy időben. A helyszínváltás jót fog tenni, ebben biztos vagyok. Jó csapatokkal találkozunk Portugáliában, de ahogyan a mester is elmondta, nem ezek a meccsek lesznek a fontosak, hanem az első bajnoki, a Fradi ellen – mondta Ferenczi.

Az elsők között ült föl a buszra a nemrég igazolt kameruni támadó, Justin Mengolo, aki így fogalmazott: – Boldog vagyok, hogy itt lehetek ennél a komoly múlttal rendelkező, sikeres klubnál. Azon leszek, hogy a tavasszal jól szerepeljünk, remélem, a góljaimmal hozzájárulhatok majd ehhez. A csapat jó képességű, biztos vagyok benne, hogy hamarosan sokkal több pontunk lesz a bajnokságban. Ehhez azonban keményen kell dolgoznunk a portugáliai edzőtáborban – így Mengolo.

Igazi csapatként

Tőzsér Dánielt komoly üdvrivalgással fogadták a társak, úgy tűnik, a csapatkapitánynak ennyi mindenképpen kijár.

– A nyáron nagy átalakuláson ment át a keret, és most is érkeztek új játékosok – mondta a középpályás, miután érzékeny búcsút vett a feleségétől. – Ez lesz az első alkalom, hogy ilyen sok időt tudunk együtt tölteni. Éppen ezért nekem és az idősebb játékosoknak az a feladatunk, hogy olyan légkört teremtsünk, amelyben úgy érezhetjük magunkat, mint egy igazi csapat. A lényeg, hogy minél jobban összekovácsolódjunk ebben a szűk két hétben – fogalmazott Tőzsér, akit a tavaszi várakozásairól is kérdeztünk.

– A DVSC-hez eddig sem volt méltó az a pozíció, amelyet jelenleg elfoglalunk, úgyhogy minél hamarabb el kell onnan kerülnünk! Nehéz mérkőzéssel kezdjük a tavaszi szezont, de nem szabad pánikolnunk, hiszen vannak olyan labdarúgók a keretben, akik egy-egy villanással akár meccseket tudnak eldönteni. Az biztos, hogy sokkal erősebb szezont kell produkálnunk, mint az őszi volt, mert ez nagyon kevés volt eddig. Nem is feltétlenül a mutatott játékra gondolok, hanem a kapu előtti határozatlanságunkra. Ami a tábort illeti, az igazsághoz hozzátartozik, hogy itthon minőségi munkát nem nagyon lehet végezni. Szinte mindegyik együttes külföldre utazik ilyenkor, hiszen itt a mínusz tíz fokban, műfüvön nehéz zavartalanul dolgozni. Ilyen a futball, el kell utazni ilyenkor, mert egyébként lemaradunk a többiektől. Keményen fogunk dolgozni, azt megígérhetem.

Kell még egy csatár

Utolsóként a vezetőedző, Leonel Pontes futott be, aki miután „felcuccolt” az autóbuszra, készséggel válaszolt az újságírók kérdéseire.

– Hasznos tábor elé nézünk, hisz szűk két hétig készülhetünk majd együtt Portugáliában – mondta a tréner. – Tudom, hogy remekül szolgálja majd az alapozásunkat, és kellőképpen fel tudunk készülni a következő szezonra. Az edzések mellett természetesen kemény mérkőzéseink is lesznek, ahol mindenkinek lehetőséget adunk a bizonyításra – utalt a kint megvívandó Atlantic Cup-meccsekre a szakvezető, amelyeken a Djugardens-szel, az Aarhus-szal és még egy gárdával mérkőzik meg a Lokomotív. – Szerettük volna megerősíteni a keretet két szélsővel és egy támadóval, hisz az őszi szezonban rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, a gólszerzés azonban nem ment. Ezért is lenne nagy szükségünk még egy csatárra, amilyen hamar csak lehetséges. Bízom benne, hogy egy jól sikerült felkészülés után még erősebb csapat leszünk, és tavasszal feljebb lépünk a tabellán – mondta a szakember.

Leonel Pontes a Napló kérdésére elmondta a jövőt illetően, hogy a Debrecen hagyományaihoz ragaszkodva többet kell birtokolnia a labdát a Lokinak, és nagyon harcosnak kell lennie a gárdának. – Bátor játékosokra van szükségünk, ez a legfontosabb a csapat szempontjából. A szezon hátralévő részére igyekszünk a legjobb formába hozni labdarúgóinkat. Ha ez sikerül, erősek leszünk – nyialtkozta Leonel Pontes.

Az utazó keret

Braniszlav Danilovics, Verpecz István, Kovács Péter – kapusok; Osváth Attila, Nagy Zoltán, Szilvási Péter, Mészáros Norbert, Dusan Brkovics, Szatmári Csaba, Barna Szabolcs, Ferenczi János, Tőzsér Dániel, Danilo Szekulics, Aleksandar Jovanovic, Justin Mengolo, Ioan Filip, Könyves Norbert, Kóródi Nándor, Varga Kevin, Nagy Kevin, Holman Dávid, Takács Tamás, Chuka Ogbu, Bíró Péter, Diogo Viana.

