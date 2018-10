Egy rendszert kellene felépíteni

– Nem feltétlenül baj az, ha a befektetési célú vásárlók miatt kialakul egy bérlői piac, feltéve, ha az kiszámítható mind a bérlő, mind a befektető számára. Budapesten ez nincs így, nagyon gyakoriak a szabályváltoztatások, ami nem segíti a kiszámíthatóságot. A kivitelezők sem igazán fejlődnek, a technológia nem tudja kiváltani a munkaerőt, a mostani helyzeten a célzott támogatás sem segít, a visszaeső építések miatt biztosan magasabbak lesznek az árak. Nagyon nagy szükség lenne átmeneti intézkedésekre a vásárlók védelme miatt, a bizonytalanság a lehető legrosszabb – mondta Darida Pál, a Futureal finanszírozási és tranzakciós igazgatója a Lakás 2018 Országos Kiállításon tartott fórumon – írja a Portfolio.hu.

– Hiába gondolkodunk bérlakások építésében, azok üzemeltetéséhez az egész rendszert fel kellene építeni, és megtalálni arra a befektetőt. Magyarországon ez még nem alakult ki, ezért sem épülnek bérlakások. Egy fejlesztőnek jobban megéri felépíteni a lakásokat, eladni, majd menni a következő projektre. Ha a felemelkedő áfa miatt csökken a kereslet, akkor természetesen érdemes lesz bérlakásokban is gondolkodni, az Airbnb is működik, a kérdés az, hogy ez ezres nagyságrendben is működne-e – tette hozzá.

HBN

