Egy régi életérzést csempésznek vissza: jön a C64-show

Immár harmadjára rendezik meg a C64 Game Show & Contest, ahol a Commodore 64 rajongói tehetnek egy időutazást, és egy napra legalább újraélhetik a gyermekkorukat. Aki fiatalként élte át a világútlevél kiadását, illetve a vasfüggöny lehullását, annak biztos nem cseng ismeretlenül a Gorenje-turizmus fogalma. Az 1980-as évek légvégén magyar családok tízezrei használták ki a lehetőséget, hogy először mehetnek ki nyugatra, és ha már ott voltak, például Ausztriából tetemes mennyiségű Gorenje-hűtőt, Grundig videomagnót és C64 – fogalmazzunk így – személyi számítógépet hoztak be az országba.

Addig számítógépet a hazánkat is sújtó COCOM-lista miatt behozni nyugatról nem lehetett, maximum kicselezve a hatóságokat alkatrészekre bontva, majd itthon újra összeszerelve. De amikor megnyíltak határok, nálunk hihetetlen népszerűségre tett szert a C64, pedig nem volt olcsó, a monitor (pedig sima tévén is lehetett játszani) többe, míg a floppy-meghajtó közel ugyanannyiba került, mint maga a számítógép. Sikerét annak is köszönhette, hogy hardveres képességihez mérten nagyon szép grafikát és zenét lehetett rá programozni, ami magával hozta a számítógépes játékok kialakulását. Commodore-ra körülbelül eddig 25 ezer játék készült, szabadidejében rengeteg gyermek és fiatal ült a vibráló televízió elé, hogy egy jót játsszon a barátaival, legyen szó lövöldözős, ügyességi, logikai, vagy éppen sportjátékokról. Bármennyire is hihetetlen, a retróláz ezeket a számítógépeket is utolérte, a hazai és nemzetközi, underground jelleggel szerveződő fanatikus Commodore-rajongó közösségnek hála még mindig készülnek játékok, és a C64 határait feszegető, és egyre kijjebb toló grafikai és zenei demók.

Egész napos dzsembori

Ezt az életérzést hivatott kicsit visszacsempészni a vasárnapi C64 Game Show & Contest – Level 3 rendezvény, ahol eredeti C64-eken lehet ismét kipróbálni a játékokat, legyen az akár az örök klasszikus Wizard Of Wor vagy a vadonatúj, a tavaly készült Sam’s Journey. Előbbiből bajnokság is lesz, ott akár többen is meccselhetnek egymás ellen, de ha más játékból is szeretnének bajnokságot a rajongók, annak sem lesz semmi akadálya. De ezek mellett meg lehet tekinteni, és ki lehet próbálni új fejlesztésű kiegészítőket is, mint mobiltelefonról játék betöltése C64-en, SD-kártyás eszközöket, amelyek segítségével akár internetezni is lehet a Commodore-on, vagy éppen a négy játékos adaptert, ami még inkább fokozza a közösségi élményt.

Fotó: Pixabay

Az idén még egy újdonság lesz, a szervezők ígérete szerint Nintendo konzolokon is lehet majd játszani.

A debreceni Ifjúsági ház és C64 Game Show közös szervezésében megrendezendő programra vasárnap reggel tíztől este tízig várják az érdeklődőket, a belépés ingyenes.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA