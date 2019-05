Egy percig sem unatkozhattak a majálisozók

Sőt! Emellett több, nem mindennapi, régmúltat idéző elfoglaltsággal is csalogatták a városi majálisra kilátogatókat. Sokan töltötték e szeles, de napos időt a szabadban, rengeteg turista is érkezett. Napközben főként családok látogattak ki az új rendezvénytérre, nagymamák, nagypapák is!

A szervezők ügyeltek arra, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak helyi csoportok. Így színpadra léptek a Zichy Géza Zeneiskola fúvószenekara, a Ambrózia Hastánccsoport nagyon ügyes táncoslánykái, a Derűs Alkony Népdalkör, a Keszkenő Táncegyüttes, a citera szakkör tagjai, sőt, a Herkules SE erőművészei!

Fotó: Tibai Irma

Több előadó bevonta a közönséget, főként a gyerekeket a produkcióba. Ezért is nagy volt a sikere a Trió Harmony Debrecen családi zenés, mesés interaktív koncertjének, meg is mutatták a hangszereket az érdeklődőknek, s boldogan szaladgáltak gyerekhangszerekkel az apróságok. A Nagyvárad melletti Biharpüspökiből érkeztek az MM Pódium Kulturális Egyesület tagjai. Büszkék rá, hogy régóta vissza-visszahívják őket Szoboszlóra. Vezetőjük, Meleg Attila elmondta, a bábszínháztól az operettig, minden korosztályt megszólítanak műsoraikkal. Délelőtt az Aranytulipánt játszották el a közönség bevonásával, délután slágerkavalkáddal csalogatták a színpad közelébe a majálisozókat.

Fotó: Tibai Irma

Rengeteg látogatót vonzott a szoboszlói középkori hagyományőrzők izgalmas játéktere, amely idén boszorkánymérleggel is gyarapodott, továbbá a közeli sátrakban a kézműves foglalkozások. Sok turista, és a környező településekről családok is ellátogattak a rendezvénytérre. A 2 éves Alíz szüleivel Püspökladányból érkezett, a kislánynak nagyon tetszett a középkori játszótéren a tekerős-húzógatós játék.

A sztárfellépők között manapság ritkán elhangzó név is szerepelt, mert Delhusa Gjon is koncertet adott, aztán jött a No Dress Doce Acoustic Band a muzikális klub keretében. Este pedig a Zanzibár uralta a nagyszínpadot.

Fotó: Tibai Irma

A megéhezőket-megszomjazókat étkek és innivalók várták a büfékben, a vásári forgatagban pedig ásványoktól kezdve levendulakészítményekig sokféle portéka lelt gazdára.

– Tibai Irma –

