Egy ökölcsapás – egy év két hónapos büntetés

Egy év két hónap javítóintézeti nevelésre ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a fiatalkorú fiút, aki a Debreceni Javítóintézetben egy összezördülésen úgy megütötte a társát, hogy megrepedt az arccsontja. M. L.-t a bíróság súlyos testi sértés bűntettében marasztalta el.

Közös csoportba tartoztak

A bírósági eljárás a Debreceni Javítóintézetben zajlott, a tárgyaláson és az ítélethirdetésen hallgatóként mintegy félszáz bentlakó fiatal is részt vett. Az ügy több szempontból is kapcsolódott az intézményhez, hiszen az eljárás vádlottja, sértettje és a bűncselekmény tanúi is mindannyian a javítóintézet lakói.

A fiatalkorú M. L. 2017 őszén a sértetthez hasonlóan előzetes letartóztatását töltötte az intézetben, mindketten ugyanabban a csoportban voltak. Október 26-án reggel a vádlott és a kiskorú B. S. szóváltásba keveredett, majd lökdösődni kezdtek.

Egyébként barátok voltak

Az incidensnek egy társuk vetett véget, aki a fiúk közé állt, és szétválasztotta őket. M. L. ekkor a fürdőszobába, B. S. a nappali helyiségbe ment. Rövid idő múlva a vádlott a sértettet mégis ököllel nagy erővel arcon ütötte.

A sértettnek emiatt a szeménél eltört az arccsontja, s ebből 1–1,5 hónap alatt gyógyult fel. A vádlott teljes körű beismerő vallomást tett, megbánta a tettét, és a bíróság előtt is bocsánatot kért a sértettől. A fiú ennek hatására megbocsátott neki.

A vallomásokból kiderült: a két fiú jó barátságban volt egymással, a sértett azonban provokálta a vádlottat, így ő is közrehatott a bűncselekményben. Az ítélet indoklásában elhangzott: a szóbeli agresszió nem teremt jogos védelmi helyzetet és senkit nem jogosít fel a fizikai védekezésre.

Mint megtudtuk, az ítélet ellen senki nem fellebbezett, így a határozat első fokon jogerőre emelkedett.

HBN

