Egy nő élete során négy évet vérzik…

Minden nő másképp éli meg a menstruációt. Van, akit jobban zavar, és van, akit kevésbé. A nemrégiben napvilágot látott kutatások alapján a megkérdezett nők közel 60 százaléka mondta, hogy jobban szeretné, ha évi 13 alkalomnál ritkábban menstruálna. Közülük 48 százalékuk sohasem, harmaduk évi 3 alkalommal, 8 százalékuk 6 havonta és 9 százalékuk évente egyszer szeretne menstruálni.

Van, amiben hátráltathat

Egy másik vizsgálatban résztvevő nők háromnegyede a szexuális együttlétet, több mint fele a sportot és csaknem fele a munkát, valamint a társasági életet jelölte meg, amelyben zavarja a havonta jelentkező menstruáció. Ugyanakkor egy átlagos nőnek az élete során megközelítőleg 450 alkalommal van ciklusa, ami azt jelenti, hogy csaknem 40 éven keresztül kell elviselnie az ezzel járó, gyakran zavaró tüneteket. És mindemellett egy jó állapotú 8-10 éves használt autó árát költik el arra, hogy enyhítsenek a ciklusukkal járó kellemetlenségek kezelésére – írja a zavaramenstruaciom.hu oldal. A menstruáció a társadalom számára sajnos még mindig tabu téma. A nők többsége nem szívesen beszél az ilyenkor jelentkező problémáiról, pedig átlagosan élete során 4 évet tölt el menstruációval. Napvilágot látott néhány hiánypótló kutatás, amik segítségével végre teljesebb képet kaphatunk a nők menstruációval kapcsolatos vágyairól. A menstruáció a nők többségének életét megnehezíti. A nehézségek csökkentésére számos praktika létezik, a tünetek enyhítésétől egészen a menstruációs ciklus megváltoztatásáig. Sok nő pusztán azért is szed valamilyen készítményt, hogy könnyebb legyen a menstruációja, enyhébbek legyenek a tünetei, ezáltal több ideje jusson más dolgokra, és kiegyensúlyozottabb életet élhessen. Egy, szintén 2016-ban megjelent közlemény szerint a magyar nők is hasonlóan éreznek. Egy közel 600, felsőoktatási intézményben tanuló nő 15 perces kérdőíves felmérése szerint a válaszadók csupán negyede szeretne minden hónapban menstruálni, harmaduk a 3 havonkénti menstruációt tartaná ideálisnak, 24 százalékuk pedig soha nem szeretne menstruálni. Hasonlóan a nemzetközi adatokhoz, akár 40 százalékuk alkalmazna valamilyen alacsony hormontartalmú fogamzásgátló készítményt, amely megszüntetné vagy ritkábbá tenné a menstruációs periódusokat. Kiderül az is, hogy a menstruációhoz kapcsolódóan a nők többször említenek negatív, mint pozitív élményeket. Ezek részben a vérzéses időszakban és előtte fellépő tünetek, mint az alhasi görcs, rossz hangulat, kényelmetlen érzés, puffadás, vizesedés, fejfájás. Egy másik tanulmány szerint a menstruáció azon nők napi életében is kellemetlenséget okoz, akiknél nem jelentkeznek a vele összefüggő tünetek. A szexuális életben a nők nagy részét (76 százalék), a sportban csaknem felét (48 százalék), a munkában csaknem harmadát (28 százalék) zavarta a menstruáció.

Hormonális fogamzásgátló?

Ma már a hormonális fogamzásgátlók nyújtják a legelterjedtebb megoldást a menstruációval járó kellemetlen tünetek enyhítésére. A csaknem 3000 nő bevonásával végzett ISY (Inconvenience Due to Women’s Monthly Bleeding) vizsgálat szerint azok között, akik nem csak a terhesség-megelőzés miatt szednek valamilyen hormonális készítményt, 32 százalék a menstruáció előtti fájdalmakat említette, 34 százalék az alhasi fájdalmakat, és 42 százalék a kiszámíthatatlan menstruációt, mint okot, amiért fogamzásgátlót szed.

Bár a vizsgálat adatai szerint a menstruációs periódus jelentősen rövidebb és kevesebb vérzéssel jár, valamint jelentősen kevesebb panaszt okoz a hormonális fogamzásgátlót szedő nőknél, mégis ezen nők több mint felénél jelentkezik az alhasi fájdalom, vizesedés, hangulatingadozás és ingerlékenység.

A menstruációs fájdalmak enyhítésére használt készítmények egyáltalán nem újkeletűek. Az ókori rómaiak például ópiummal átitatott tampont használtak erre a célra. A mákból kinyert, ópiummal átitatott tampon a 18. századi Amerikában valósággal reneszánszát élte, és egészen a 19. század második feléig használták előszeretettel, míg végül a 20. század elején megjelent görcsoldók és fájdalomcsillapítók végleg feledésbe taszították ezt a népszerű praktikát.

Azt, hogy menstruálnak

Fogamzásgátló tablettákat használó nők esetében, a tabletta szedés szünetében megjövő vérzés nem menstruáció, hanem mesterségesen előidézett vérzés (megvonásos vérzés), mely a tabletta­szünetben a kívülről bevitt hormonok hirtelen megvonására jön létre. Hormonális fogamzásgátló tabletták szedése mellett nem lenne szükséges havonta menstruálni. Logikus kérdés, hogy akkor miért úgy alkották meg a tablettákat, hogy a nőknek „havi vérzése” legyen? Ennek oka elsősorban a vallási és társadalmi elvárásoknak való megfelelés volt. A havonkénti menstruációhoz különböző hitek és érzések fűződnek. Ezek lehetnek mítoszok, társadalmi elvárások, személyes, „nőies” szempontok, mint például, hogy a vérzés havi gyakorisággal biztosítja a nőket, hogy nem estek teherbe, illetve még idejében fény derülhet a terhességre.

