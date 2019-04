Egy nap, amikor mindenki mosolygott

A Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő munkaközössége Szépíró, Szépen szóló, Szépen rajzoló versenyt hirdetett általános és középiskolás SNI és BTMN-s tanulók részére. Nyitrai-Polyák Anikó főszervező és Németh Gábor segítő pedagógus arról számolt be, hogy a II. Álmok napja elnevezésű rendezvényt március 29-én tartották az intézményben, és közel 650 versenyző vett rajta részt három megyéből, sőt, rajzokat a határon túlról, Szi­lágysomlyóról is neveztek.

Az esemény fővédnöke Nagyné Fórizs Lenke szaktanácsadó, Szegedi Kálmán atya (Jézus Szíve Plébánia), Józsa Sándor Holló László-díjas festő- és grafikusművész voltak. A Szépen rajzoló verseny tiszteletbeli zsűri elnöke dr. Kiss Antal egyetemi docens volt. Kovács Zsolt intézményvezető és Hámori Éva szakképzési referens köszöntő szavai után a Vörösmarty Általános Iskola és AMI szolfézs tagozatos tanulói magyar népdalokat adtak elő furulyán Vagyas Zsuzsa tanárnő közreműködésével. Farkas Réka Veronika, a Fazekas Mihály Általános Iskola tanulója magyar népmesével színesítette az ünnepi műsort. A verseny napján a tornateremben szakmai bemutatókon és kézműves-foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők. A nap végén 19 kategóriában hirdettek győzteseket, a kategóriák első három helyezettjei jutalomban részesültek, az ajándéktárgyakat az iskola oktatói és tanulói készítették. Sikerült Csire Zsuzsika szívátültetett kislány javára is gyűjteni a délelőtt folyamán, és édesanyjának köszönő szavai mindenkit megérintettek. A későbbi gratuláló e-mailek is visszaigazolták a II. Álmok napja sikerét – foglalták össze a szervezők.

