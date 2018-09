Egy nap a szív jegyében Debrecenben

A dohányzás elhagyása, a helyes étrend és a mozgás a legtöbb, amivel megelőzhetjük a bajt, ezért a szombati egész napos rendezvény célja olyan lakossági kampány, amely az egészséges életmódra, amellett az újraélesztés fontosságára is felhívja a figyelmet. A hétvégi programban többek között Radics Gigi énekel, Till Attila konferál, Wossala Rozina pedig főzni fog – hangzott el a tájékoztatón.

Fotó: Molnár Péter

Szívbarát programokkal készülnek

Egy város gazdasági fejlődésének célja a lakosság életszínvonalának, s ezáltal az életminőségének javulása. Ezért is kiemelten fontos Debrecennek ez a rendezvény, melyben az első alkalom, vagyis 2000 óta aktívan közreműködik – mondta a Szívünk Napja 2018 szerdai beharangozóján dr. Kiss Sándor, az önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke.

– Hajdú-Bihar megyében évente 650-700 újraélesztés történik, ez a szám is mutatja, hogy a régió kardiológiai eredményei kiválóak, a debreceni mentésirányítók pedig a legjobbak hazánkban – emelte ki a sajtótájékoztatón a dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos igazgatója. A Kossuth térre tervezett rendezvénynek a várható időjárás miatt a Fórum Debrecen ad otthont, ahol kardiológiai tanácsadás és nyereményjáték is várja az érdeklődőket, valamint találkozhatnak újraélesztett és műszívvel élő emberekkel is.

SZD

